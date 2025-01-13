В Златоусте Челябинской области прокуратура заставила директора школы №90 устранить локальный потоп. Причиной стала неисправная ливневая канализация, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«На территорию школы поступали грунтовые воды. Директору внесено представление. По итогам прокурорской проверки заключен договор на проведение работ по устройству ливневой канализации», — сообщили URA.RU в прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что школа не проводила необходимые работы для устройства ливневой канализации. Это нарушало безопасность учащихся. Нарушения устранили.
О локальном потопе вблизи школы стало известно в ноябре 2024 года. Тогда родители школьников пожаловались на то, что территория затоплена с июня. В середине сентября они обратились в мэрию, однако руководство школы лишь отключило воду в здании.
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