Прокуратура заставила устранить потоп возле челябинской школы. Фото

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Майский снег (продолжение). Екатеринбург , ливневка, непогода, снегопад
У школы №90 в Златоусте установили ливневую систему после вмешательства прокуратуры Фото:

В Златоусте Челябинской области прокуратура заставила директора школы №90 устранить локальный потоп. Причиной стала неисправная ливневая канализация, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«На территорию школы поступали грунтовые воды. Директору внесено представление. По итогам прокурорской проверки заключен договор на проведение работ по устройству ливневой канализации», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что школа не проводила необходимые работы для устройства ливневой канализации. Это нарушало безопасность учащихся. Нарушения устранили.

О локальном потопе вблизи школы стало известно в ноябре 2024 года. Тогда родители школьников пожаловались на то, что территория затоплена с июня. В середине сентября они обратились в мэрию, однако руководство школы лишь отключило воду в здании.

Локальный потоп у школы №90 устранили
Локальный потоп у школы №90 устранили

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В Златоусте Челябинской области прокуратура заставила директора школы №90 устранить локальный потоп. Причиной стала неисправная ливневая канализация, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «На территорию школы поступали грунтовые воды. Директору внесено представление. По итогам прокурорской проверки заключен договор на проведение работ по устройству ливневой канализации», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве уточнили, что школа не проводила необходимые работы для устройства ливневой канализации. Это нарушало безопасность учащихся. Нарушения устранили. О локальном потопе вблизи школы стало известно в ноябре 2024 года. Тогда родители школьников пожаловались на то, что территория затоплена с июня. В середине сентября они обратились в мэрию, однако руководство школы лишь отключило воду в здании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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