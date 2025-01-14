Бывший пермский министр признан банкротом

Бывший министр культуры Пермского края Александр Протасевич стал банкротом. Арбитражный суд Прикамья признал обоснованным заявление экс-чиновника.
«Арбитражный суд Прикамья 13 января признал обоснованным заявление о банкротстве бывшего главы Минкультуры региона Александра Протасевича. В отношении экс-чиновника введена процедура реструктуризации долга», — сообщает РБК-Пермь со ссылкой на судебные документы.
Заявление о самобанкротстве Протасевич подал лично 24 октября 2024 года. На момент обращения сумма его задолженности составляла 1,7 млн рублей.
Александр Протасевич был министром культуры Прикамья в период 2011—2012 годов. Также он являлся одним из идеологов культурного проекта губернатора Олега Чиркунова «Пермь — культурная столица». В 2017–2019 годах Протасевич занимал должность заместителя руководителя минкульта, а затем переехал в Москву.
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