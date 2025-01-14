14 января 2025

Бывший пермский министр признан банкротом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Банкротство поможет экс-чиновнику избавиться от долгов
Банкротство поможет экс-чиновнику избавиться от долгов Фото:

Бывший министр культуры Пермского края Александр Протасевич стал банкротом. Арбитражный суд Прикамья признал обоснованным заявление экс-чиновника. 

«Арбитражный суд Прикамья 13 января признал обоснованным заявление о банкротстве бывшего главы Минкультуры региона Александра Протасевича. В отношении экс-чиновника введена процедура реструктуризации долга», — сообщает РБК-Пермь со ссылкой на судебные документы.

Заявление о самобанкротстве Протасевич подал лично 24 октября 2024 года. На момент обращения сумма его задолженности составляла 1,7 млн рублей.

Александр Протасевич был министром культуры Прикамья в период 2011—2012 годов. Также он являлся одним из идеологов культурного проекта губернатора Олега Чиркунова «Пермь — культурная столица». В 2017–2019 годах Протасевич занимал должность заместителя руководителя минкульта, а затем переехал в Москву.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший министр культуры Пермского края Александр Протасевич стал банкротом. Арбитражный суд Прикамья признал обоснованным заявление экс-чиновника.  «Арбитражный суд Прикамья 13 января признал обоснованным заявление о банкротстве бывшего главы Минкультуры региона Александра Протасевича. В отношении экс-чиновника введена процедура реструктуризации долга», — сообщает РБК-Пермь со ссылкой на судебные документы. Заявление о самобанкротстве Протасевич подал лично 24 октября 2024 года. На момент обращения сумма его задолженности составляла 1,7 млн рублей. Александр Протасевич был министром культуры Прикамья в период 2011—2012 годов. Также он являлся одним из идеологов культурного проекта губернатора Олега Чиркунова «Пермь — культурная столица». В 2017–2019 годах Протасевич занимал должность заместителя руководителя минкульта, а затем переехал в Москву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...