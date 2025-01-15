15 января 2025

В ХМАО пойдет под суд подросток, зарезавший в гараже нового бойфренда возлюбленной

В ХМАО трое подростков пойдут под суд за убийство из-за любовного треугольника
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Троим подросткам грозит уголовная ответственность за убийство и подстрекательство к убийству
Троим подросткам грозит уголовная ответственность за убийство и подстрекательство к убийству Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) трое несовершеннолетних пойдут под суд за убийство, истязание и хулиганство. Они избили и зарезали мужчину в гараже на улице Индустриальной, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Трое несовершеннолетних прибыли в гараж, расположенный по улице Индустриальной в Нижневартовске, где находился потерпевший. Между мужчиной и несовершеннолетними возник конфликт. После этого один из обвиняемых нанес потерпевшему удар ножом в область сердца, двое других высказывали слова, побуждающие к убийству», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Молодой человек, нанесший смертельный удар ножом, обвиняется в убийстве. Его друзья — в хулиганстве и подстрекательству к убийству. Инцидент произошел в январе 2024 года, причиной стал конфликт из-за девушки — 17-летний обвиняемый пошел на убийство из ревности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) трое несовершеннолетних пойдут под суд за убийство, истязание и хулиганство. Они избили и зарезали мужчину в гараже на улице Индустриальной, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Трое несовершеннолетних прибыли в гараж, расположенный по улице Индустриальной в Нижневартовске, где находился потерпевший. Между мужчиной и несовершеннолетними возник конфликт. После этого один из обвиняемых нанес потерпевшему удар ножом в область сердца, двое других высказывали слова, побуждающие к убийству», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Молодой человек, нанесший смертельный удар ножом, обвиняется в убийстве. Его друзья — в хулиганстве и подстрекательству к убийству. Инцидент произошел в январе 2024 года, причиной стал конфликт из-за девушки — 17-летний обвиняемый пошел на убийство из ревности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...