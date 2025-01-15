В ХМАО пойдет под суд подросток, зарезавший в гараже нового бойфренда возлюбленной

В Нижневартовске (ХМАО) трое несовершеннолетних пойдут под суд за убийство, истязание и хулиганство. Они избили и зарезали мужчину в гараже на улице Индустриальной, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
«Трое несовершеннолетних прибыли в гараж, расположенный по улице Индустриальной в Нижневартовске, где находился потерпевший. Между мужчиной и несовершеннолетними возник конфликт. После этого один из обвиняемых нанес потерпевшему удар ножом в область сердца, двое других высказывали слова, побуждающие к убийству», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Молодой человек, нанесший смертельный удар ножом, обвиняется в убийстве. Его друзья — в хулиганстве и подстрекательству к убийству. Инцидент произошел в январе 2024 года, причиной стал конфликт из-за девушки — 17-летний обвиняемый пошел на убийство из ревности.
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