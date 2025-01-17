Кремль озвучил горькую правду о президентстве Трампа

Песков: при Трампе не будет существенных изменений в политике США к России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков не считает, что при Дональде Трампе отношения между Россией и США сильно изменятся
Дмитрий Песков не считает, что при Дональде Трампе отношения между Россией и США сильно изменятся Фото:

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уверен, что при президентстве Дональда Трампа не будет серьезных изменений в отношениях между Россией и США. Таким мнением он поделился с журналистами. 

«То, что американская администрация существенно не изменит своего характера [к России] — это не секрет. Никаких существенных изменений быть не может», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. При этом в Кремле признают, что Вашингтон при Дональде Трампе изъявляет определенный интерес к диалогу с РФ.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уверен, что при президентстве Дональда Трампа не будет серьезных изменений в отношениях между Россией и США. Таким мнением он поделился с журналистами.  «То, что американская администрация существенно не изменит своего характера [к России] — это не секрет. Никаких существенных изменений быть не может», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. При этом в Кремле признают, что Вашингтон при Дональде Трампе изъявляет определенный интерес к диалогу с РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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