18 января 2025

Путешественники из Перми прошли по воде 3000 километров на пути в Доминикану. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Впереди у пермяков еще порядка пяти дней пути
Впереди у пермяков еще порядка пяти дней пути Фото:

Второй месяц к ряду пермские путешественники Никита Плешков и Анна Худорожкова держат путь из Бразилии в Доминикану. По их словам, на парусном катамаране уже удалось пройти свыше 3000 км.

«Мы преодолели более 3000 километров. Уже пересекли экватор и побывали на различных экзотических островах», — путешественники делятся впечатлениями в telegram-канале «PleshkoFF» с помощью своей подруги.

В посте от 18 января пермяки рассказали, что на яхте из-за дождя сломался автопилот. Сейчас судном приходится управлять даже ночью. До конечной точки осталось пройти еще 850-900 км. Это приблизительно пять суток.

Пермяки путешествуют на парусном катамаране Sever
Пермяки путешествуют на парусном катамаране Sever
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Первый переход вдоль берегов Бразилии занял восемь дней
Первый переход вдоль берегов Бразилии занял восемь дней
Фото:
Судно держит курс на Доминиканскую республику
Судно держит курс на Доминиканскую республику
Фото:

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Второй месяц к ряду пермские путешественники Никита Плешков и Анна Худорожкова держат путь из Бразилии в Доминикану. По их словам, на парусном катамаране уже удалось пройти свыше 3000 км. «Мы преодолели более 3000 километров. Уже пересекли экватор и побывали на различных экзотических островах», — путешественники делятся впечатлениями в telegram-канале «PleshkoFF» с помощью своей подруги. В посте от 18 января пермяки рассказали, что на яхте из-за дождя сломался автопилот. Сейчас судном приходится управлять даже ночью. До конечной точки осталось пройти еще 850-900 км. Это приблизительно пять суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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