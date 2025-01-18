Впереди у пермяков еще порядка пяти дней пути
Второй месяц к ряду пермские путешественники Никита Плешков и Анна Худорожкова держат путь из Бразилии в Доминикану. По их словам, на парусном катамаране уже удалось пройти свыше 3000 км.
«Мы преодолели более 3000 километров. Уже пересекли экватор и побывали на различных экзотических островах», — путешественники делятся впечатлениями в telegram-канале «PleshkoFF» с помощью своей подруги.
В посте от 18 января пермяки рассказали, что на яхте из-за дождя сломался автопилот. Сейчас судном приходится управлять даже ночью. До конечной точки осталось пройти еще 850-900 км. Это приблизительно пять суток.
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