День памяти преподобного Григория Печерского: чем известен святой и о чем ему молятся

21 января православные христиане вспоминают преподобного Григория Печерского. С его личностью связано множество чудес. Рассказываем, чем прославился святой и с какими просьбами обращаются к нему верующие.
Преподобный Григорий Печерский жил в 11 веке. Большую часть своей жизни он провел в Киево-Печерском монастыре, основателем и игуменом которого был преподобный Феодосий Печерский.
Григорий Печерский был иноком и вел скромный образ жизни. Он проводил много времени в молитвах, читал книги и ухаживал за садом. Жизнь Григория Печерского была аскетичной. Он обитал в келье, где из ценного имущества были только книги.
Господь послал преподобному Григорию Печерскому дары предвидения и чудотворения. Они не раз помогали как самому святому, так и прихожанам монастыря.
Так, однажды утром к келье монаха пришли воры, которые задумали украсть его книги, чтобы продать их и заработать. В ночь, когда нагрянули злоумышленники, преподобный не спал. Он молился Господу, поэтому услышал шум, который создали воры.
Святой Григорий Печерский начал молиться за воров и просить у Господа, чтобы он послал им сон, который поможет избежать служения лукавому. После этого воры уснули на целых пять дней. Когда преподобный вместе с братией начали будить воров и просить их уйти домой, те не смогли пошевелиться. За время, проведенное во сне, они потеряли все силы.
Чтобы воры смогли уйти, преподобный Григорий Печерский накормил их. Воры набрались сил и смогли покинуть монастырь. Правитель города, узнав о готовящейся краже, велел казнить несостоявшихся воров. Тогда святой выступил в их защиту. Он подарил правителю несколько книг и тем самым спас своих обидчиков от гибели.
Остальные свои книги преподобный продал, чтобы впредь не искушать людей и не вызывать у них желание обокрасть себя. Вырученные деньги святой направил на благотворительность. Вскоре спасенные воры вернулись в монастырь, чтобы вести честный образ жизни, трудиться и выращивать продукты для себя и других людей.
Несмотря на продажу всего ценного, преподобный Григорий Печерский продолжил привлекать внимание людей, движимых сатаной. Компания воров решила украсть овощи и плоды, выросшие в саду святого. Набив мешки провизией, они захотели убежать из монастыря, но внезапно застыли в одной позе.
Когда воры простояли так двое суток, держа на плечах тяжелые мешки, они начали молить о помощи. На их крики прибежали насельники монастыря, но они никак не смогли помочь ворам.
Преподобный Григорий Печерский согласился попросить Господа об освобождении злоумышленников, но только с одним условием — впоследствии воры должны остаться трудиться в монастыре. Так монастырь пополнился новыми людьми.
В третий раз воры решили хитростью выманить у святого остатки его книг. Они солгали, что продажа этих книг поможет одному из них заплатить выкуп и избежать смерти через повешение. Прозорливый старец ответил, что одному из бандитов действительно грозит смерть.
Вот только погиб один из воров из-за собственного грешного замысла. Воры заперли преподобного на ночь, а в это время решили обокрасть его сад. Когда один из воров залез на яблоню, под ним обломился сук, а сам он повис на другом, а затем умер от удушения.
Остальные воры испугались и убежали. Впоследствии преподобный Григорий Печерский объяснил им, что они сами стали причиной смерти друга. Святой порекомендовал ворам остаться трудиться в монастыре, чтобы вымолить у Господа прощение.
Позднее в монастырь прибыли князья Владимир Мономах и Ростислав Всеволодович. Они хотели получить благословение перед походом на половцев. Увидев старца Григория Печерского, слуги Ростислава Всеволодовича начали потешаться над ним, а он, взглянув на них, понял, что скоро они вместе с князем умрут из-за утопления.
Святой сказал об этом, но его слова были восприняты враждебно. Ростислав велел утопить Григория Печерского и не стал брать благословения в монастыре. Его взял лишь Владимир Мономах. Последний в результате выжил, а Ростислав Всеволодович не вернулся из похода.
После смерти Григория Печерского его мощи чудом оказались в его келье, а потом были перенесены в место, где к ним смогут прикоснуться верующие. До сих пор к святому обращаются с просьбами об избавлении от грехов и наставлении на путь истинный.
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