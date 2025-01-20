Пермские спасатели не дали ребенку выпасть из окна

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Ребенок находился дома один (архивное фото)
Ребенок находился дома один (архивное фото) Фото:

Спасатели уберегли ребенка от падения с высоты. Он был дома один и пытался выйти на карниз окна. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Пермская городская служба спасения».

«Сообщение на пульт дежурного поступило 16 января. На четвертом этаже ребенок открывал и закрывал окно, а также выходил на карниз. На место экстренно выехали спасатели», — уточнили в организации.

Совместно с пожарными спасатели попали в квартиру через окно. Оказалось, что ребенок находится дома один. Его мама ненадолго ушла по делам. В службе спасения напоминают, что окна представляют опасность для детей и рекомендуют устанавливать на них специальные замки.

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Спасатели уберегли ребенка от падения с высоты. Он был дома один и пытался выйти на карниз окна. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Пермская городская служба спасения». «Сообщение на пульт дежурного поступило 16 января. На четвертом этаже ребенок открывал и закрывал окно, а также выходил на карниз. На место экстренно выехали спасатели», — уточнили в организации. Совместно с пожарными спасатели попали в квартиру через окно. Оказалось, что ребенок находится дома один. Его мама ненадолго ушла по делам. В службе спасения напоминают, что окна представляют опасность для детей и рекомендуют устанавливать на них специальные замки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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