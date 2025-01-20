Пермские спасатели не дали ребенку выпасть из окна

Спасатели уберегли ребенка от падения с высоты. Он был дома один и пытался выйти на карниз окна. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Пермская городская служба спасения».
«Сообщение на пульт дежурного поступило 16 января. На четвертом этаже ребенок открывал и закрывал окно, а также выходил на карниз. На место экстренно выехали спасатели», — уточнили в организации.
Совместно с пожарными спасатели попали в квартиру через окно. Оказалось, что ребенок находится дома один. Его мама ненадолго ушла по делам. В службе спасения напоминают, что окна представляют опасность для детей и рекомендуют устанавливать на них специальные замки.
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