Wildberries оказались самыми дорогими пунктами выдачи заказов в Перми

Согласно сервису 2ГИС, в Перми и окрестностях мегаполиса находится порядка 750 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Ozon, около 640 — Wildberries и более 200 пунктов «Яндекс Маркет». За какую сумму можно приобрести ПВЗ в Перми — в материале URA.RU.
«Продам прибыльный пункт выдачи заказов. Открыт три года и показывает хорошие объемы и обороты, которые также постоянно растут», — говорится на сайте бесплатных объявлений при продаже ПВЗ Wildberries на улице Писарева. Стоимость готового бизнеса — 1,4 млн рублей. Расходы на аренду указаны в размере 40 тысяч рублей, зарплата персонала — 45 тысяч.
Пункты Wildberries оказались самыми дорогими в Перми. Готовый бизнес продается за 1,7 млн рублей на улице Подводников; ПВЗ на улице Докучаева продается за 1,5 млн рублей; за 1,4 млн рублей можно купить помещение на улице Косякова, а за 1,2 млн рублей — на улице Тургенева. Самый дешевый ПВЗ Wildberries продается за один миллион рублей на улице Куйбышева.
ПВЗ Ozon и «Яндекс Маркет» оказались самыми дешевыми. За 200 тысяч рублей можно купить мини-пункт Ozon около ТЦ «Бирюса» в Индустриальном районе, за 610 тысяч предлагают приобрести ПВЗ Ozon на улице Куйбышева. «Яндекс Маркет» на улице Мира обойдется покупателю в 210 тысяч рублей.
В последнее время появляются и приобретают популярность «сдвоенные» ПВЗ. За 1,6 млн рублей можно приобрести пункт Ozon и «Яндекс Маркета» на улице Солдатова, за 500 тысяч рублей — на Парковом проспекте и улице Писарева. А «тройной» пункт выдачи заказов Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» на улице Данилихинской обойдется покупателю в 1,6 млн рублей.
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