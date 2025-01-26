В Индустриальном районе Перми включили тепло и горячую воду

Отопление обещают восстановить днем 27 января
В домах Индустриального района Перми восстановили подачу тепла и горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Т Плюс».
«В 01:00 27 января ремонтные работы закончены. Нормативная подача ресурса будет восстановлена в районе обеда», — пишет «Комсомольская Правда Пермь» со ссылкой на «Т Плюс».
Ранее URA.RU рассказало, что Индустриальный район остался без горячей воды из-за дефекта на теплотрассе. Ситуацию взяла на контроль прокуратура.
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