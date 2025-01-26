26 января 2025
25 января 2025

В Индустриальном районе Перми включили тепло и горячую воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление обещают восстановить днем 27 января
Отопление обещают восстановить днем 27 января Фото:

В домах Индустриального района Перми восстановили подачу тепла и горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Т Плюс».

«В 01:00 27 января ремонтные работы закончены. Нормативная подача ресурса будет восстановлена в районе обеда», — пишет «Комсомольская Правда Пермь» со ссылкой на «Т Плюс».

Ранее URA.RU рассказало, что Индустриальный район остался без горячей воды из-за дефекта на теплотрассе. Ситуацию взяла на контроль прокуратура.

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В домах Индустриального района Перми восстановили подачу тепла и горячей воды. Об этом сообщили в пресс-службе «Т Плюс». «В 01:00 27 января ремонтные работы закончены. Нормативная подача ресурса будет восстановлена в районе обеда», — пишет «Комсомольская Правда Пермь» со ссылкой на «Т Плюс». Ранее URA.RU рассказало, что Индустриальный район остался без горячей воды из-за дефекта на теплотрассе. Ситуацию взяла на контроль прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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