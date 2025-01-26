Клиенты «Сургутнефтегазбанка» (принадлежит ПАО «Сургутнефтегаз» из ХМАО), использующие iPhone, столкнулись с проблемой из-за введенных против компании санкций. Приложение финансовой организации пропало из App Store, и владельцам айфонов перестали приходить push-уведомления о переводах денег, сообщила пресс-служба банка.
«Владельцы iPhone перестали получать push-уведомления от „Сургутнефтегазбанка“. Изменения вызваны удалением мобильного приложения „СНГБ Онлайн“ из App Store», — заявила пресс-служба финансовой организации на официальном сайте.
Вместо push-уведомлений владельцы айфонов теперь будут получать СМС-сообщения. Банк будет извещать только об операциях от трех тысяч рублей. Для получения сообщений о любых транзакциях представители СНГБ предлагают клиентам настроить оповещение по электронной почте.
Ранее URA.RU писало, что приложение «Сургутнефтегазбанка» пропало из App Store. Это произошло из-за введения нового пакета санкций США в отношении компании «Сургутнефтегаз» и ее дочерних обществ.
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