26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

Клиенты санкционного банка «Сургутнефтегаза» перестали получать уведомления о переводе денег на айфоны

Владельцы айфонов перестали получать уведомления из «Сургутнефтегазбанка»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владельцам айфонов перестали приходить уведомления о денежных операциях из «Сургутнефтегазбанка»
Владельцам айфонов перестали приходить уведомления о денежных операциях из «Сургутнефтегазбанка» Фото:

Клиенты «Сургутнефтегазбанка» (принадлежит ПАО «Сургутнефтегаз» из ХМАО), использующие iPhone, столкнулись с проблемой из-за введенных против компании санкций. Приложение финансовой организации пропало из App Store, и владельцам айфонов перестали приходить push-уведомления о переводах денег, сообщила пресс-служба банка.

«Владельцы iPhone перестали получать push-уведомления от „Сургутнефтегазбанка“. Изменения вызваны удалением мобильного приложения „СНГБ Онлайн“ из App Store», — заявила пресс-служба финансовой организации на официальном сайте.

Вместо push-уведомлений владельцы айфонов теперь будут получать СМС-сообщения. Банк будет извещать только об операциях от трех тысяч рублей. Для получения сообщений о любых транзакциях представители СНГБ предлагают клиентам настроить оповещение по электронной почте.

Ранее URA.RU писало, что приложение «Сургутнефтегазбанка» пропало из  App Store. Это произошло из-за введения нового пакета санкций США в отношении компании «Сургутнефтегаз» и ее дочерних обществ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Клиенты «Сургутнефтегазбанка» (принадлежит ПАО «Сургутнефтегаз» из ХМАО), использующие iPhone, столкнулись с проблемой из-за введенных против компании санкций. Приложение финансовой организации пропало из App Store, и владельцам айфонов перестали приходить push-уведомления о переводах денег, сообщила пресс-служба банка. «Владельцы iPhone перестали получать push-уведомления от „Сургутнефтегазбанка“. Изменения вызваны удалением мобильного приложения „СНГБ Онлайн“ из App Store», — заявила пресс-служба финансовой организации на официальном сайте. Вместо push-уведомлений владельцы айфонов теперь будут получать СМС-сообщения. Банк будет извещать только об операциях от трех тысяч рублей. Для получения сообщений о любых транзакциях представители СНГБ предлагают клиентам настроить оповещение по электронной почте. Ранее URA.RU писало, что приложение «Сургутнефтегазбанка» пропало из  App Store . Это произошло из-за введения нового пакета санкций США в отношении компании «Сургутнефтегаз» и ее дочерних обществ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...