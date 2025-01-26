26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

Аэропорт Сургута назвал самые популярные рейсы у пассажиров

Из Сургута пассажиры чаще всего летают в Москву, Уфу, Баку и Худжанд
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сургутяне чаще всего летают в Москву, Уфу, Баку и Худжанд
Сургутяне чаще всего летают в Москву, Уфу, Баку и Худжанд Фото:

Самыми популярными маршрутами у пассажиров аэропорта Сургута (ХМАО) в 2024 году стали рейсы в Москву, Новосибирск, Уфу, Анталью, Баку и Худжанд. Об этом сообщил telegram-канал воздушной гавани.

«Наиболее востребованными внутренними направлениями в 2024 году стали: Москва, Новосибирск и Уфа. На международных направлениях популярностью пользовались Анталья (Турция), Баку (Азербайджан) и Худжанд (Таджикистан)», — следует из сообщения.

За 2024 год аэропорт также побил собственный рекорд по пассажиропотоку, обслужив 2 220 534 человек. Этот показатель больше на 3% в сравнении с уровнем 2023 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самыми популярными маршрутами у пассажиров аэропорта Сургута (ХМАО) в 2024 году стали рейсы в Москву, Новосибирск, Уфу, Анталью, Баку и Худжанд. Об этом сообщил telegram-канал воздушной гавани. «Наиболее востребованными внутренними направлениями в 2024 году стали: Москва, Новосибирск и Уфа. На международных направлениях популярностью пользовались Анталья (Турция), Баку (Азербайджан) и Худжанд (Таджикистан)», — следует из сообщения. За 2024 год аэропорт также побил собственный рекорд по пассажиропотоку, обслужив 2 220 534 человек. Этот показатель больше на 3% в сравнении с уровнем 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...