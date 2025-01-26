Аэропорт Сургута назвал самые популярные рейсы у пассажиров

Самыми популярными маршрутами у пассажиров аэропорта Сургута (ХМАО) в 2024 году стали рейсы в Москву, Новосибирск, Уфу, Анталью, Баку и Худжанд. Об этом сообщил telegram-канал воздушной гавани.
«Наиболее востребованными внутренними направлениями в 2024 году стали: Москва, Новосибирск и Уфа. На международных направлениях популярностью пользовались Анталья (Турция), Баку (Азербайджан) и Худжанд (Таджикистан)», — следует из сообщения.
За 2024 год аэропорт также побил собственный рекорд по пассажиропотоку, обслужив 2 220 534 человек. Этот показатель больше на 3% в сравнении с уровнем 2023 года.
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