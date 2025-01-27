В Киеве жестко ответили на сообщения о сроках завершения конфликта

Коваленко: информация о начале переговоров с РФ является фейком
© Служба новостей «URA.RU»
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Иностранные СМИ пишут о прекращении конфликта на Украине, потому что это «хайповая тема»
Иностранные СМИ пишут о прекращении конфликта на Украине, потому что это «хайповая тема» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Информация о начале переговоров и сроках завершения конфликта на Украине, исходящая от СМИ из разных стран, не соответствует действительности. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко. 

«Эта тема хайповая, иностранные СМИ можно понять, нашим пабликам и медиа важно подходить к этому более благоразумно», — написал Андрей Коваленко в своем telegram-канале, его слова передает РБК. Он отметил, что на фронте продолжаются тяжелые бои, и Россия наступает как в ДНР, так и в Курской области, поэтому все сотрудники, занимающиеся нацбезопасностью, сфокусированы на обороне.

Ранее появилась информация о том, что европейские дипломаты и украинские власти получили план США по окончанию конфликта на Украине за 100 дней. Согласно ему, перемирие по всей линии фронта якобы будет объявлено 20 апреля, на Пасху.

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Информация о начале переговоров и сроках завершения конфликта на Украине, исходящая от СМИ из разных стран, не соответствует действительности. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.  «Эта тема хайповая, иностранные СМИ можно понять, нашим пабликам и медиа важно подходить к этому более благоразумно», — написал Андрей Коваленко в своем telegram-канале, его слова передает РБК. Он отметил, что на фронте продолжаются тяжелые бои, и Россия наступает как в ДНР, так и в Курской области, поэтому все сотрудники, занимающиеся нацбезопасностью, сфокусированы на обороне. Ранее появилась информация о том, что европейские дипломаты и украинские власти получили план США по окончанию конфликта на Украине за 100 дней. Согласно ему, перемирие по всей линии фронта якобы будет объявлено 20 апреля, на Пасху.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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