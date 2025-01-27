В Киеве жестко ответили на сообщения о сроках завершения конфликта

Информация о начале переговоров и сроках завершения конфликта на Украине, исходящая от СМИ из разных стран, не соответствует действительности. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.
«Эта тема хайповая, иностранные СМИ можно понять, нашим пабликам и медиа важно подходить к этому более благоразумно», — написал Андрей Коваленко в своем telegram-канале, его слова передает РБК. Он отметил, что на фронте продолжаются тяжелые бои, и Россия наступает как в ДНР, так и в Курской области, поэтому все сотрудники, занимающиеся нацбезопасностью, сфокусированы на обороне.
Ранее появилась информация о том, что европейские дипломаты и украинские власти получили план США по окончанию конфликта на Украине за 100 дней. Согласно ему, перемирие по всей линии фронта якобы будет объявлено 20 апреля, на Пасху.
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