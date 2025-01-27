В ХМАО объявлена актировка для учеников нескольких поселений из-за мороза

Дома смогут остаться ученики с 1 по 4 класс в шести поселениях
ХМАО утром 28 января у школьников первой смены в некоторых поселениях из-за морозов отменены занятия. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«На утро 28 января температура воздуха на территории ХМАО составляет -27,2 градуса. Скорость ветра 2 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
Дома останутся ученики начальных классов шести муниципалитетов. Среди них Березово и Ванзетур, Теги, Полноват, Ванзеват, а также в деревня Шайтанка.
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