27 января 2025

В ХМАО объявлена актировка для учеников нескольких поселений из-за мороза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дома смогут остаться ученики с 1 по 4 класс в шести поселениях
Дома смогут остаться ученики с 1 по 4 класс в шести поселениях Фото:

ХМАО утром 28 января у школьников первой смены в некоторых поселениях из-за морозов отменены занятия. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«На утро 28 января температура воздуха на территории ХМАО составляет -27,2 градуса. Скорость ветра 2 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

Дома останутся ученики начальных классов шести муниципалитетов. Среди них Березово и Ванзетур, Теги, Полноват, Ванзеват, а также в деревня Шайтанка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ХМАО утром 28 января у школьников первой смены в некоторых поселениях из-за морозов отменены занятия. Информация размещена на портале «Госуслуг». «На утро 28 января температура воздуха на территории ХМАО составляет -27,2 градуса. Скорость ветра 2 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Дома останутся ученики начальных классов шести муниципалитетов. Среди них Березово и Ванзетур, Теги, Полноват, Ванзеват, а также в деревня Шайтанка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...