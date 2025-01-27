Госавтоинспекция выпустила экстренное предупреждение из-за мощного снегопада в Свердловской области, о котором накануне сообщали спасатели. Из-за осадков состояние дорог ухудшилось, а условия движения транспорта усложнены, рассказали в Госавтоинспекции.
«Особенно сложная обстановка отмечается на трассе Пермь — Екатеринбург вблизи Ачита, где на 185-м километре проезжая часть полностью покрыта слоем рыхлого снега», — пояснили в ведомстве. Инспекторы призвали водителей выбирать безопасную скорость и учитывать погодные условия.
Ранее в ФКУ «Уралуправтодоре» предупредили о гололеде на трассах в сторону Перми, Челябинска и Тюмени. На дорогах будет дежурить круглосуточно спецтехника. 29 и 30 января снегопады ослабнут, лишь местами будут умеренные осадки
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