27 января 2025

ГАИ выпустила экстренное предупреждение из-за снегопада в Свердловской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Особенное сложная обстановка на Пермском тракте (архивное фото) Фото:

Госавтоинспекция выпустила экстренное предупреждение из-за мощного снегопада в Свердловской области, о котором накануне сообщали спасатели. Из-за осадков состояние дорог ухудшилось, а условия движения транспорта усложнены, рассказали в Госавтоинспекции.

«Особенно сложная обстановка отмечается на трассе Пермь — Екатеринбург вблизи Ачита, где на 185-м километре проезжая часть полностью покрыта слоем рыхлого снега», — пояснили в ведомстве. Инспекторы призвали водителей выбирать безопасную скорость и учитывать погодные условия.

Ранее в ФКУ «Уралуправтодоре» предупредили о гололеде на трассах в сторону Перми, Челябинска и Тюмени. На дорогах будет дежурить круглосуточно спецтехника. 29 и 30 января снегопады ослабнут, лишь местами будут умеренные осадки

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Госавтоинспекция выпустила экстренное предупреждение из-за мощного снегопада в Свердловской области, о котором накануне сообщали спасатели. Из-за осадков состояние дорог ухудшилось, а условия движения транспорта усложнены, рассказали в Госавтоинспекции. «Особенно сложная обстановка отмечается на трассе Пермь — Екатеринбург вблизи Ачита, где на 185-м километре проезжая часть полностью покрыта слоем рыхлого снега», — пояснили в ведомстве. Инспекторы призвали водителей выбирать безопасную скорость и учитывать погодные условия. Ранее в ФКУ «Уралуправтодоре» предупредили о гололеде на трассах в сторону Перми, Челябинска и Тюмени. На дорогах будет дежурить круглосуточно спецтехника. 29 и 30 января снегопады ослабнут, лишь местами будут умеренные осадки .
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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