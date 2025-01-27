27 января 2025

В ХМАО закрыли школу и детский сад из-за ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО почти на 20% выросло число заболевших ОРВИ
В ХМАО почти на 20% выросло число заболевших ОРВИ Фото:

В ХМАО из-за роста заболеваемости ОРВИ на карантин массово закрывают классы в школах и группы в детских садах. Более 40 классов в учебных заведениях региона перевели на дистанционное обучение, одну школу и детский сад пришлось закрыть полностью, сообщил Роспотребнадзор Югры.

«В связи с заболеваемостью респираторными инфекциями переведены на дистанционные формы обучения 23 класса в 17 школах в 8 муниципальных образованиях, 19 классов в 19 школах в 9 муниципальных образованиях. Полностью закрыты одна школа и один детский сад в Ханты-Мансийском районе», — указано в отчете ведомства на официальном сайте.

За неделю в регионе зарегистрировано 74,2 случая ОРВИ на 10 тысяч населения, что на 19,5% выше уровня предыдущей недели. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей до двух лет. Также в округе зафиксирован рост внебольничных пневмоний на 13,4%.

Ранее URA.RU писало, что в январе в ХМАО резко выросла заболеваемость  — на 61%. Роспотребнадзор региона перевел на дистанционные формы обучения 22 класса в трех школах, а также одну группу в колледже.

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В ХМАО из-за роста заболеваемости ОРВИ на карантин массово закрывают классы в школах и группы в детских садах. Более 40 классов в учебных заведениях региона перевели на дистанционное обучение, одну школу и детский сад пришлось закрыть полностью, сообщил Роспотребнадзор Югры. «В связи с заболеваемостью респираторными инфекциями переведены на дистанционные формы обучения 23 класса в 17 школах в 8 муниципальных образованиях, 19 классов в 19 школах в 9 муниципальных образованиях. Полностью закрыты одна школа и один детский сад в Ханты-Мансийском районе», — указано в отчете ведомства на официальном сайте. За неделю в регионе зарегистрировано 74,2 случая ОРВИ на 10 тысяч населения, что на 19,5% выше уровня предыдущей недели. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей до двух лет. Также в округе зафиксирован рост внебольничных пневмоний на 13,4%. Ранее URA.RU писало, что в январе в ХМАО резко выросла заболеваемость  — на 61%. Роспотребнадзор региона перевел на дистанционные формы обучения 22 класса в трех школах, а также одну группу в колледже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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