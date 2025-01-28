В Белоруссии к украинской границе стянулись 15 тысяч военных ВСУ

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ВСУ дислоцировались на границе Украины и Белоруссии
ВСУ дислоцировались на границе Украины и Белоруссии Фото:

В приграничных украинских районах, расположенных вблизи белорусской границы, сейчас находится около 15 тысяч бойцов ВСУ. Однако ситуация на границе между Белоруссией и Украиной находится под контролем и имеет тенденцию к стабилизации, сообщил пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский. 

«В приграничных районах Украины вблизи с границей Белоруссией в данный момент фиксируется около 15 тысяч военнослужащих — это непосредственно вооруженные силы, национальная гвардия, полиция и территориальная оборона», — заявил Бычковский. Его слова передает радио Sputnik.

Антон Бычковский отметил, что на данный момент ситуация находится под контролем и пограничные службы работают в усиленном режиме, несмотря на некоторое улучшение обстановки. Он добавил, что в последнее время украинские пограничные отряды, присутствие которых фиксируется на границе, демонстрируют спокойствие. Он также упомянул, что до середины 2024 года фиксировались случаи перехода государственной границы людьми в форме, включая посягательства на территорию Белоруссии и повреждения пограничных знаков. Было зафиксировано около 40 таких инцидентов. Кроме того, Бычковский сообщил о выявлении попыток создания складов с оружием и взрывчатками на белорусской стороне.

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В приграничных украинских районах, расположенных вблизи белорусской границы, сейчас находится около 15 тысяч бойцов ВСУ. Однако ситуация на границе между Белоруссией и Украиной находится под контролем и имеет тенденцию к стабилизации, сообщил пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский.  «В приграничных районах Украины вблизи с границей Белоруссией в данный момент фиксируется около 15 тысяч военнослужащих — это непосредственно вооруженные силы, национальная гвардия, полиция и территориальная оборона», — заявил Бычковский. Его слова передает радио Sputnik. Антон Бычковский отметил, что на данный момент ситуация находится под контролем и пограничные службы работают в усиленном режиме, несмотря на некоторое улучшение обстановки. Он добавил, что в последнее время украинские пограничные отряды, присутствие которых фиксируется на границе, демонстрируют спокойствие. Он также упомянул, что до середины 2024 года фиксировались случаи перехода государственной границы людьми в форме, включая посягательства на территорию Белоруссии и повреждения пограничных знаков. Было зафиксировано около 40 таких инцидентов. Кроме того, Бычковский сообщил о выявлении попыток создания складов с оружием и взрывчатками на белорусской стороне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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