В Белоруссии к украинской границе стянулись 15 тысяч военных ВСУ

В приграничных украинских районах, расположенных вблизи белорусской границы, сейчас находится около 15 тысяч бойцов ВСУ. Однако ситуация на границе между Белоруссией и Украиной находится под контролем и имеет тенденцию к стабилизации, сообщил пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский.
«В приграничных районах Украины вблизи с границей Белоруссией в данный момент фиксируется около 15 тысяч военнослужащих — это непосредственно вооруженные силы, национальная гвардия, полиция и территориальная оборона», — заявил Бычковский. Его слова передает радио Sputnik.
Антон Бычковский отметил, что на данный момент ситуация находится под контролем и пограничные службы работают в усиленном режиме, несмотря на некоторое улучшение обстановки. Он добавил, что в последнее время украинские пограничные отряды, присутствие которых фиксируется на границе, демонстрируют спокойствие. Он также упомянул, что до середины 2024 года фиксировались случаи перехода государственной границы людьми в форме, включая посягательства на территорию Белоруссии и повреждения пограничных знаков. Было зафиксировано около 40 таких инцидентов. Кроме того, Бычковский сообщил о выявлении попыток создания складов с оружием и взрывчатками на белорусской стороне.
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