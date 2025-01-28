28 января 2025

Пермяк похвастался уловом в 10 налимов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Перми выловил за один раз 10 налимов
Житель Перми выловил за один раз 10 налимов Фото:

Житель Перми по имени Константин похвастался тем, что за одну рыбалку выловил 10 налимов. Фотографии улова и свои впечатления он опубликовал в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

«Выход на налима дубль два! Половили от души! Поймали все и в хорошем количестве. Были как поклевки, так и сходы. Эмоций очень много», — поделился радостью с другими рыбаками Константин.

Рыбак отметил, что самые крупные экземпляры налима достигают пяти килограммов. Ловил он в черте города. Рыбаки определили по фото, что локация находится чуть ниже Красавинского моста. Некоторые раскритиковали рыбака за то, что он всем рассказал про место, где хорошо клюет.

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Житель Перми по имени Константин похвастался тем, что за одну рыбалку выловил 10 налимов. Фотографии улова и свои впечатления он опубликовал в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Выход на налима дубль два! Половили от души! Поймали все и в хорошем количестве. Были как поклевки, так и сходы. Эмоций очень много», — поделился радостью с другими рыбаками Константин. Рыбак отметил, что самые крупные экземпляры налима достигают пяти килограммов. Ловил он в черте города. Рыбаки определили по фото, что локация находится чуть ниже Красавинского моста. Некоторые раскритиковали рыбака за то, что он всем рассказал про место, где хорошо клюет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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