Житель Перми по имени Константин похвастался тем, что за одну рыбалку выловил 10 налимов. Фотографии улова и свои впечатления он опубликовал в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».
«Выход на налима дубль два! Половили от души! Поймали все и в хорошем количестве. Были как поклевки, так и сходы. Эмоций очень много», — поделился радостью с другими рыбаками Константин.
Рыбак отметил, что самые крупные экземпляры налима достигают пяти килограммов. Ловил он в черте города. Рыбаки определили по фото, что локация находится чуть ниже Красавинского моста. Некоторые раскритиковали рыбака за то, что он всем рассказал про место, где хорошо клюет.
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