США отменили заморозку федеральной помощи

Администрация президента США Дональда Трампа отменила заморозку федеральной помощи. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Ранее финансовая помощь была временно приостановлена, что вызвало ряд судебных исков.
«Бюджетное управление Белого дома отменило директиву администрации Трампа, приостанавливающую предоставление федеральных займов, грантов и другой финансовой помощи», — указано в сообщении. Это решение стало ответом на правовые претензии, возникшие в связи с первоначальной заморозкой.
Ранее американский суд вынес решение о временной приостановке выполнения директивы администрации президента Дональда Трампа, которая предусматривала заморозку федеральных грантов, займов и других форм финансирования до 3 февраля, напоминает RT. Это касается только «открытых выплат» или средств, которые уже должны были быть перечислены, отметила в своем решении судья окружного суда столичного округа Колумбия Лорен Алихан.
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