29 января 2025

В Нижневартовске некоторые школьники первой смены не пойдут на уроки

© Служба новостей «URA.RU»
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Юные вартовчане с 1-го по 4-й класс не пойдут на уроки из-за холодов
Юные вартовчане с 1-го по 4-й класс не пойдут на уроки из-за холодов Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) отменили занятия у школьников первой смены с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«Город Нижневартовск. Занятия первой смены с 1-го по 4-й класс отменяются», -написано на сайте.

На момент объявления актированного дня температура воздуха в городе составила -27,7 градусов. Порывы ветра на превышают 3 метра в секунду.

Ранее URA.RU писало, что в конце недели в ХМАО придут морозы до -30 градусов после кратковременного потепления. Вместе с тем в округе ожидается метель.

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В Нижневартовске (ХМАО) отменили занятия у школьников первой смены с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуг». «Город Нижневартовск. Занятия первой смены с 1-го по 4-й класс отменяются», -написано на сайте. На момент объявления актированного дня температура воздуха в городе составила -27,7 градусов. Порывы ветра на превышают 3 метра в секунду. Ранее URA.RU писало, что в конце недели в ХМАО придут морозы до -30 градусов после кратковременного потепления. Вместе с тем в округе ожидается метель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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