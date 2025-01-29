В Нижневартовске некоторые школьники первой смены не пойдут на уроки

Юные вартовчане с 1-го по 4-й класс не пойдут на уроки из-за холодов
В Нижневартовске (ХМАО) отменили занятия у школьников первой смены с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«Город Нижневартовск. Занятия первой смены с 1-го по 4-й класс отменяются», -написано на сайте.
На момент объявления актированного дня температура воздуха в городе составила -27,7 градусов. Порывы ветра на превышают 3 метра в секунду.
Ранее URA.RU писало, что в конце недели в ХМАО придут морозы до -30 градусов после кратковременного потепления. Вместе с тем в округе ожидается метель.
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