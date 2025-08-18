Первый в России мэр-ветеран СВО из ХМАО отказался от служебного транспорта

Первый в России мэр-ветеран СВО из ХМАО Руслан Александров отказался от служебного транспорта. Глава Березовского района признался подписчикам в соцсетях, что ходит на работу пешком — по его словам, так гораздо лучше видны проблемы муниципалитета.
«Когда идешь пешком, сразу видишь, где что поправить. Иду с мешочком, собираю мусор. Все полезно и для поселка, и самому не скучно», — отметил мэр во время прогулки. Запись опубликована на его странице «Вконтакте».
Во время прогулки Александров обратил внимание на проблему загрязнения улиц мусором. «Особенно неприятно видеть, что значительную часть отходов оставляют именно дети. Несмотря на наличие большого количества установленных урн, многие продолжают бросать мусор прямо на землю», — заметил глава района. Он обратился к родителям внимательнее относиться к воспитанию подрастающего поколения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!