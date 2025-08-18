Глава депздрава ХМАО раскрыл, как заманивает в регион молодых врачей

В Югре молодых врачей, «узких» специалистов и докторов в сельскую местность заманивают деньгами и социальными преференциями. Об этом сообщил директор регионального депздрава Роман Паськов.
«В Югре действует 14 мер социальной поддержки медицинских работников. Например, молодые специалисты получают „подъёмные“ — единовременную выплату в размере двух месячных фондов оплаты труда. Для тех, кто выбирает работу в сельской местности также есть преференции», — следует из сообщения Романа Паськова в его социальных сетях.
Врачи, готовые работать в сельской местности ХМАО получают единовременно по два миллиона рублей, а фельдшеры, акушеры и медсёстры — по одному миллиону рублей. Также в регионе специалистам по наиболее востребованным медицинским профессиям полагается процентная надбавка в полном размере к зарплате с первого дня работы — независимо от трудового стажа, помогают врачам и с жильем. Такая поддержка уже дает свои результаты.
К примеру, только с начала этого года в Когалымскую городскую больницу устроилось 13 врачей — терапевты, рентгенологи, травматологи, ортопеды, урологи. До конца года планируется принять ещё 19 медработников, уточнил Паськов.
