«Убьем, замучаем»: на Химмаше грабители ворвались к екатеринбуржцу в дом

В Екатеринбурге на ул. Революции (жилой район Химмаш) к 50-летнему мужчине ворвались два грабителя в масках. Они связали хозяина и угрожали ему убийством. Об этом сообщил источник URA.RU в силовой среде.
«Двое мужчин в масках зашли в частный дом по ул. Революции. В доме оказался хозяин. Его связали и угрожали словами: „убьем, замучаем“. Мужчина отдал грабителям деньги и охотничий нож», — сказал собеседник.
В УМВД по Екатеринбургу заявили, что возбудили уголовное дело по пункту «а» второй части статьи 161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Наказание может составить до семи лет лишения свободы.
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