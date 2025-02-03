Мэрия Челябинска не видит препятствий для возведения ЖК на берегу Карпова пруда

Мэрия Челябинска не видит препятствий для комплексного развития территории (КРТ) на берегу Карпова пруда. Как URA.RU пояснили в пресс-службе администрации города, исполнительное производство на спорных участках прекращено в июне 2024 года.
«Ранее в этих границах располагались два земельных участка, в отношении которых были судебные разбирательства. Исполнительное производство по принятому в 2016 году решению суда по ним прекращено в июне 2024 года на основании поданного взыскателем заявления. Наличие судебного решения не препятствует реализации комплексного развития указанной незастроенной территории», — заявили URA.RU в мэрии.
В 2022 году спорные два участка сняты с кадастрового учета. В пресс-службе мэрии сказали URA.RU, что обратному восстановлению данные участки теперь не подлежат. Решение о комплексном развитии территории в городской администрации сочли законным и обоснованным.
«Аукцион пройдет 6 февраля 2025 года. В связи с этим проводить какие-либо дополнительные переговоры не планировалось», — прокомментировали URA.RU намерения власти.
Директор лагеря «Движение» (МСЛ) Игорь Ткач заявил, что отказаться от принудительного исполнения решения суда его просили сами власти. Собеседник URA.RU добавил, что законодательство допускает возврат к принудительному исполнению, и срок для этого не прошел.
«Суд ведь ясно решил: в связи с изменением номера часть земной поверхности не исчезла, и потому исполнить решение возможно. Восстановить кадастровый учет можно», — отметил Ткач.
Спор разгорелся вокруг микрорайона 35 Челябинска. На участке в границах улиц Татищева, Медовой, Тенистой, Северной Центрального района города власти намерены разместить объекты капитального строительства. В то же время о своих правах на земельные участки заявило руководство «Движения». По словам Ткача, решение суда Центрального районного суда от 2016 года подтвердили все инстанции, включая Верховный суд. Документ имеется законную силу. МСЛ «Движение» готово при необходимости и дальше отстаивать свои интересы.
Судебные разбирательства длятся больше десяти лет. Соучредителем «Движения» выступает экс-замгубернатора Сергей Буйновский.
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