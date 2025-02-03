На место ЧП приехали спасатели (архивное фото)
На Екатеринбургской кольцевой автодороге 3 февраля загорелся манипулятор. Участок затянуло густым черным дымом, а на трассе выстроилась огромная пробка. На место ЧП прибыли спасатели, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«На восьмом километре ЕКАД произошло возгорание грузового автомобиля на пяти квадратных метрах», — пояснили в ведомстве. Пострадавших нет.
Прибывшие огнеборцы потушили пожар в 17:24. На месте работали две единицы спецтехники и пять человек личного состава.
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