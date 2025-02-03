ЕКАД встал в глухую пробку из-за загоревшегося грузовика. Видео

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Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , мчс, пожар
На место ЧП приехали спасатели (архивное фото) Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге 3 февраля загорелся манипулятор. Участок затянуло густым черным дымом, а на трассе выстроилась огромная пробка. На место ЧП прибыли спасатели, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«На восьмом километре ЕКАД произошло возгорание грузового автомобиля на пяти квадратных метрах», — пояснили в ведомстве. Пострадавших нет.

Прибывшие огнеборцы потушили пожар в 17:24. На месте работали две единицы спецтехники и пять человек личного состава.

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге 3 февраля загорелся манипулятор. Участок затянуло густым черным дымом, а на трассе выстроилась огромная пробка. На место ЧП прибыли спасатели, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «На восьмом километре ЕКАД произошло возгорание грузового автомобиля на пяти квадратных метрах», — пояснили в ведомстве. Пострадавших нет. Прибывшие огнеборцы потушили пожар в 17:24. На месте работали две единицы спецтехники и пять человек личного состава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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