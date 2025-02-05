Москалькова предложила разрешить устное завещание

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По словам Москальковой, эта мера также поможет российским бойцам, находящимся в украинском плену
По словам Москальковой, эта мера также поможет российским бойцам, находящимся в украинском плену Фото:

В России хотят разработать возможность закрепления на законодательном уровне устной формы завещания. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Предложение, которое, как мне кажется, заслуживает внимания... Сегодня (устное завещание — прим. ред. URA.RU) на законодательном уровне не предусмотрено», — сказала Москалькова в ходе круглого стола. Ее слова передает РИА Новости. 

Она уточнила, что это могло бы помочь, в том числе, бойцам специальной военной операции (СВО), находящимся в плену. По заявлению Москальковой, у них периодически получается связаться пленными военными ВС РФ и получить от них напутствия для родственников.

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В России хотят разработать возможность закрепления на законодательном уровне устной формы завещания. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Предложение, которое, как мне кажется, заслуживает внимания... Сегодня (устное завещание — прим. ред. URA.RU) на законодательном уровне не предусмотрено», — сказала Москалькова в ходе круглого стола. Ее слова передает РИА Новости.  Она уточнила, что это могло бы помочь, в том числе, бойцам специальной военной операции (СВО), находящимся в плену. По заявлению Москальковой, у них периодически получается связаться пленными военными ВС РФ и получить от них напутствия для родственников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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