Москалькова предложила разрешить устное завещание

В России хотят разработать возможность закрепления на законодательном уровне устной формы завещания. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Предложение, которое, как мне кажется, заслуживает внимания... Сегодня (устное завещание — прим. ред. URA.RU) на законодательном уровне не предусмотрено», — сказала Москалькова в ходе круглого стола. Ее слова передает РИА Новости.
Она уточнила, что это могло бы помочь, в том числе, бойцам специальной военной операции (СВО), находящимся в плену. По заявлению Москальковой, у них периодически получается связаться пленными военными ВС РФ и получить от них напутствия для родственников.
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