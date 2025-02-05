05 февраля 2025

Житель Пермского края получил удар ножом, попросив прохожего не мусорить

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяк в суде утверждал, что не наносил удар ножом незнакомому ему мужчине
Пермяк в суде утверждал, что не наносил удар ножом незнакомому ему мужчине Фото:

Житель Перми не смог обжаловать приговор за преступление, совершенное в сентябре 2024 года. Ранее судимый пермяк ударил ножом незнакомца, который попросил его не мусорить. Инцидент произошел в поселке Сылва, сообщается в telegram-канале краевого суда.

38-летний мужчина, возвращаясь домой со смены, купил банку пива. Опустошив содержимое банки, он решил выбросить ее в кусты. Это не понравилось стоящим рядом с мужчиной жителям поселка, которые сделали замечание прохожему.

«Работягу это сильно возмутило. Завязалась драка, которая переросла в поножовщину: вспыльчивый пермяк нанес борцу за справедливость удар ножом в область грудной клетки. Своими действиями он причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью», — гласят материалы дела.

Хулиган пояснил суду, что холодное оружие носил с собой для бытовых нужд и отрицал факт нанесения удара ножом. Он и его адвокат пытались оспорить решение Пермского районного суда, который приговорил подсудимого к пяти годам колонии. Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда подтвердила законность и обоснованность приговора первой инстанции, отклонив апелляционные жалобы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Перми не смог обжаловать приговор за преступление, совершенное в сентябре 2024 года. Ранее судимый пермяк ударил ножом незнакомца, который попросил его не мусорить. Инцидент произошел в поселке Сылва, сообщается в telegram-канале краевого суда. 38-летний мужчина, возвращаясь домой со смены, купил банку пива. Опустошив содержимое банки, он решил выбросить ее в кусты. Это не понравилось стоящим рядом с мужчиной жителям поселка, которые сделали замечание прохожему. «Работягу это сильно возмутило. Завязалась драка, которая переросла в поножовщину: вспыльчивый пермяк нанес борцу за справедливость удар ножом в область грудной клетки. Своими действиями он причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью», — гласят материалы дела. Хулиган пояснил суду, что холодное оружие носил с собой для бытовых нужд и отрицал факт нанесения удара ножом. Он и его адвокат пытались оспорить решение Пермского районного суда, который приговорил подсудимого к пяти годам колонии. Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда подтвердила законность и обоснованность приговора первой инстанции, отклонив апелляционные жалобы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...