Житель Пермского края получил удар ножом, попросив прохожего не мусорить

Житель Перми не смог обжаловать приговор за преступление, совершенное в сентябре 2024 года. Ранее судимый пермяк ударил ножом незнакомца, который попросил его не мусорить. Инцидент произошел в поселке Сылва, сообщается в telegram-канале краевого суда.
38-летний мужчина, возвращаясь домой со смены, купил банку пива. Опустошив содержимое банки, он решил выбросить ее в кусты. Это не понравилось стоящим рядом с мужчиной жителям поселка, которые сделали замечание прохожему.
«Работягу это сильно возмутило. Завязалась драка, которая переросла в поножовщину: вспыльчивый пермяк нанес борцу за справедливость удар ножом в область грудной клетки. Своими действиями он причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью», — гласят материалы дела.
Хулиган пояснил суду, что холодное оружие носил с собой для бытовых нужд и отрицал факт нанесения удара ножом. Он и его адвокат пытались оспорить решение Пермского районного суда, который приговорил подсудимого к пяти годам колонии. Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда подтвердила законность и обоснованность приговора первой инстанции, отклонив апелляционные жалобы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!