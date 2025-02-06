«Раньше была уборщица с тряпкой»: екатеринбуржцев возмутило, что в школах станет больше психологов

Екатеринбуржцев возмутило, что в школах станет больше психологов

06 февраля 2025 в 16:41 Размер текста - 17 +

Раньше школы обходились и без психологов, заявляют комментаторы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителей Екатеринбурга возмутила информация об увеличении числа педагогов-психологов в школах. Несколько комментаторов в telegram-канале «Екатское чтиво» пишут, что раньше в образовании обходились и без таких специалистов. Вместо них некоторые горожане предлагают ввести видеонаблюдение в классах и коридорах. «Классные [руководители] наши были дамами авторитетными — никаких психологов не надо было. На танцах в школе дежурили физрук и военрук — оба фронтовики. <…> Не в психологах дело. В авторитете самой школы, педагогов. Не помогут психологи», — написал один из пользователей, пояснив, что учился в советское время. О том же времени вспомнил и другой комментатор: «В советское время психологом была уборщица с тряпкой, а сейчас деточкам слово сказать нельзя. Затаскают, еще и посадят». Читательница Ирина написала, что раньше родителям звонили на работу, если они не принимали меры из-за плохого поведения ребенка или неуспеваемости, что было действенно. «А теперь школа виновата, а родители только и могут прокуратурой запугивать да деток своих выгораживать», — возмутилась она. Некоторые думают, что в классах нужно вести видеонаблюдение, чтобы показывать записи родителям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Одна из комментаторов предложила альтернативу — наблюдать за детьми. «Видеонаблюдение надо ставить во всех кабинетах, коридорах и т. д. И учащихся предупреждать, что ведется видео и аудиозапись», — написала Елена. Такого же мнения и другая читательница: «Онлайн-камеры с обратной связью установить в каждый класс, чтоб родители могли наблюдать за происходящим», — написала девушка, считая, что мамы и папы смогут сами провести беседу со своими детьми. В комментариях успели и подискутировать насчет статистики, которую якобы боятся испортить учителя. «Преподаватели гораздо больше боятся не статистики, а безумных детей, и еще больше — их родителей, которые с порога кричат „Должны! Обязаны!“», — завершила разговор Татьяна, отметив, что родители должны подготовить детей к восприятию учебы, а преподаватели — давать знания. На фоне поножовщины в 205-й гимназии на Уралмаше будут увеличивать число педагогов-психологов и педагогов-организаторов. По словам источника URA.RU, это обсуждалось еще до инцидента, но необходимость стала очевидна после случившегося. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Екатеринбурга возмутила информация об увеличении числа педагогов-психологов в школах. Несколько комментаторов в telegram-канале «Екатское чтиво» пишут, что раньше в образовании обходились и без таких специалистов. Вместо них некоторые горожане предлагают ввести видеонаблюдение в классах и коридорах. «Классные [руководители] наши были дамами авторитетными — никаких психологов не надо было. На танцах в школе дежурили физрук и военрук — оба фронтовики. <…> Не в психологах дело. В авторитете самой школы, педагогов. Не помогут психологи», — написал один из пользователей, пояснив, что учился в советское время. О том же времени вспомнил и другой комментатор: «В советское время психологом была уборщица с тряпкой, а сейчас деточкам слово сказать нельзя. Затаскают, еще и посадят». Читательница Ирина написала, что раньше родителям звонили на работу, если они не принимали меры из-за плохого поведения ребенка или неуспеваемости, что было действенно. «А теперь школа виновата, а родители только и могут прокуратурой запугивать да деток своих выгораживать», — возмутилась она. Одна из комментаторов предложила альтернативу — наблюдать за детьми. «Видеонаблюдение надо ставить во всех кабинетах, коридорах и т. д. И учащихся предупреждать, что ведется видео и аудиозапись», — написала Елена. Такого же мнения и другая читательница: «Онлайн-камеры с обратной связью установить в каждый класс, чтоб родители могли наблюдать за происходящим», — написала девушка, считая, что мамы и папы смогут сами провести беседу со своими детьми. В комментариях успели и подискутировать насчет статистики, которую якобы боятся испортить учителя. «Преподаватели гораздо больше боятся не статистики, а безумных детей, и еще больше — их родителей, которые с порога кричат „Должны! Обязаны!“», — завершила разговор Татьяна, отметив, что родители должны подготовить детей к восприятию учебы, а преподаватели — давать знания. На фоне поножовщины в 205-й гимназии на Уралмаше будут увеличивать число педагогов-психологов и педагогов-организаторов. По словам источника URA.RU, это обсуждалось еще до инцидента, но необходимость стала очевидна после случившегося.