В школы Екатеринбурга массово наберут психологов на фоне поножовщины в гимназии

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Школа № 22. Екатеринбург, урок, учеба, школа, образование, ранцы, школьные парты, парты, портфели
Увеличение числа психологов обсуждалось еще до инцидента, говорит источник Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге в гимназии произошла поножовщина

В школах Екатеринбурга будут увеличивать количество педагогов-психологов. Как сообщил URA.RU источник, необходимость этой меры, на самом деле обсуждавшейся давно, стала очевидна для власти после ЧП в 205-й гимназии на Уралмаше, где семиклассника ранили ножом.

«Внутреннее расследование продолжается, но уже сейчас можно сказать, что есть принципиальное решение увеличить число ставок педагогов-организаторов и педагогов-психологов. Сейчас в школах Екатеринбурга психологов в два раза меньше положенного. Есть системная проблема: детям и их развитию уделяется недостаточно внимания, особенно индивидуального. Например, напавший на сверстника мальчик не был под индивидуальной опекой специалистов, толком не участвовал в жизни класса и школы. Такого быть, конечно, не должно», — поделился собеседник, знакомый с содержанием совещаний по теме. Ситуация находится на контроле у руководства области и региона, добавил он.

Потасовка произошла днем 4 февраля после третьего урока. По предварительным данным, один школьник на перемене оскорблял и задирал другого, началась драка. Один из мальчиков достал нож и ударил им оппонента между лопаток. Обошлось без серьезных жертв (пострадавшему ребенку назначен постельный режим).

После ЧП мэр Алексей Орлов потребовал проверить все ЧОПы, которые работают в образовательных учреждениях (как подросток пронес в школу оружие — загадка). Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело. Все, что известно о драке, — в сюжете URA.RU.

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В школах Екатеринбурга будут увеличивать количество педагогов-психологов. Как сообщил URA.RU источник, необходимость этой меры, на самом деле обсуждавшейся давно, стала очевидна для власти после ЧП в 205-й гимназии на Уралмаше, где семиклассника ранили ножом. «Внутреннее расследование продолжается, но уже сейчас можно сказать, что есть принципиальное решение увеличить число ставок педагогов-организаторов и педагогов-психологов. Сейчас в школах Екатеринбурга психологов в два раза меньше положенного. Есть системная проблема: детям и их развитию уделяется недостаточно внимания, особенно индивидуального. Например, напавший на сверстника мальчик не был под индивидуальной опекой специалистов, толком не участвовал в жизни класса и школы. Такого быть, конечно, не должно», — поделился собеседник, знакомый с содержанием совещаний по теме. Ситуация находится на контроле у руководства области и региона, добавил он. Потасовка произошла днем 4 февраля после третьего урока. По предварительным данным, один школьник на перемене оскорблял и задирал другого, началась драка. Один из мальчиков достал нож и ударил им оппонента между лопаток. Обошлось без серьезных жертв (пострадавшему ребенку назначен постельный режим). После ЧП мэр Алексей Орлов потребовал проверить все ЧОПы, которые работают в образовательных учреждениях (как подросток пронес в школу оружие — загадка). Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело. Все, что известно о драке, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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