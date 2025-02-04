В челябинском районе военком собирала деньги с родителей погибших на СВО бойцов

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) военком Юлия Ергунова собирала деньги с родителей погибших на полях спецоперации бойцов. Как Ергунова сообщила URA.RU, деньги она брала, чтобы собрать на СВО сына. Источник информагентства рассказал, что совокупно собрано около полутора миллиона рублей.
«Ергунова заняла деньги как минимум у 15-ти человек, родных погибших на СВО. Примерные суммы от 20 до 230 тысяч рублей с человека. Всякий раз обосновывала это разными причинами: сыну на обмундирование, на покупку лекарств, на помощь попавшему в аварию родственнику», — уточнил URA.RU источник.
Деньги обещала вернуть до конца 2024 года, но многие средств так и не дождались. В основном обращалась к матерям 40-50 лет. Некоторым дала расписку. Анастасия Вдовина передала 100 тысяч рублей с документом. В конце года Ергунова привезла долг. Но многие ждут обещанного до сих пор. С финансами они расстались без письменных подтверждений.
«Первый раз я заплатила 50 тысяч рублей летом 2024 года. Ергунова сказала, что деньги нужны на операцию. Потом еще просила. Общая сумма составила 200 тысяч рублей», — рассказала URA.RU Антонина Антонова, сын которой Алексей погиб в январе 2024 года.
По данным URA.RU, раньше Ергунова работала в военкомате финансистом. В середине 2024 года заняла свою текущую должность. В разговоре с URA.RU деньги всем кредиторам обещала вернуть сначала до 3 февраля, затем — до 7 февраля.
«Я не брала взаймы по принуждению. Деньги люди давали добровольно. Никакого закона не нарушала, и теперь расплачиваюсь по долгам», — заявила URA.RU Ергунова.
Позже собеседница URA.RU уточнила позицию. В переписке она заявила информагентству, что «все уже выплачено».
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в областной военкомат, отправив письмо. Ответ будет опубликован по мере поступления.
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