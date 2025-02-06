Мэр Орлов разрешил мусульманам построить общежитие возле мечети

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выдал местной мусульманской организации «Мечеть 14 святых» разрешение на религиозное использование участка вокруг мечети по адресу Базовый переулок, 17. Однако никаких строек деятели в ближайшее время там не планируют. Постановление за подписью Орлова опубликовано на сайте горадминистрации.
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования „религиозное использование“ в отношении земельного участка, расположенного в границах территориальной зоны ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов)», — говорится в документе. Разрешение на «религиозное использование» земли подразумевает не только строительство мечетей, но и объектов для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников — простыми словами, общежитий.
Однако представители «Мечети 14 святых» заявили корреспонденту URA.RU, что не планируют ничего строить на участке. «Религия требует, чтобы все там было чисто, по-религиозному», — добавили в организации.
Общественные обсуждения по проекту проводились с 25 октября по 22 ноября, в них участвовали два человека. Один из них указал, что «Мечеть 14 святых» использует участок уже более семи лет, за это время конфликтов с соседями не было.
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