Мэр Орлов разрешил мусульманам построить общежитие возле мечети

Мэр Екатеринбурга Орлов выдал земле вокруг «Мечети 14 святых» религиозный статус

07 февраля 2025 в 15:42 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов подписал постановлении о наделении земли у мечети новым статусом Фото: Илья Московец © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выдал местной мусульманской организации «Мечеть 14 святых» разрешение на религиозное использование участка вокруг мечети по адресу Базовый переулок, 17. Однако никаких строек деятели в ближайшее время там не планируют. Постановление за подписью Орлова опубликовано на сайте горадминистрации. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования „религиозное использование“ в отношении земельного участка, расположенного в границах территориальной зоны ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов)», — говорится в документе. Разрешение на «религиозное использование» земли подразумевает не только строительство мечетей, но и объектов для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников — простыми словами, общежитий. Однако представители «Мечети 14 святых» заявили корреспонденту URA.RU, что не планируют ничего строить на участке. «Религия требует, чтобы все там было чисто, по-религиозному», — добавили в организации. Общественные обсуждения по проекту проводились с 25 октября по 22 ноября, в них участвовали два человека. Один из них указал, что «Мечеть 14 святых» использует участок уже более семи лет, за это время конфликтов с соседями не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выдал местной мусульманской организации «Мечеть 14 святых» разрешение на религиозное использование участка вокруг мечети по адресу Базовый переулок, 17. Однако никаких строек деятели в ближайшее время там не планируют. Постановление за подписью Орлова опубликовано на сайте горадминистрации. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования „религиозное использование“ в отношении земельного участка, расположенного в границах территориальной зоны ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов)», — говорится в документе. Разрешение на «религиозное использование» земли подразумевает не только строительство мечетей, но и объектов для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников — простыми словами, общежитий. Однако представители «Мечети 14 святых» заявили корреспонденту URA.RU, что не планируют ничего строить на участке. «Религия требует, чтобы все там было чисто, по-религиозному», — добавили в организации. Общественные обсуждения по проекту проводились с 25 октября по 22 ноября, в них участвовали два человека. Один из них указал, что «Мечеть 14 святых» использует участок уже более семи лет, за это время конфликтов с соседями не было.