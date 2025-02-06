06 февраля 2025

Мэр Орлов разрешил мусульманам построить общежитие возле мечети

Мэр Екатеринбурга Орлов выдал земле вокруг «Мечети 14 святых» религиозный статус
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония возложения цветов к памятнику Борису Ельцину в день 94-летия со дня его рождения. Екатеринбург , орлов алексей
Алексей Орлов подписал постановлении о наделении земли у мечети новым статусом Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выдал местной мусульманской организации «Мечеть 14 святых» разрешение на религиозное использование участка вокруг мечети по адресу Базовый переулок, 17. Однако никаких строек деятели в ближайшее время там не планируют. Постановление за подписью Орлова опубликовано на сайте горадминистрации.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования „религиозное использование“ в отношении земельного участка, расположенного в границах территориальной зоны ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов)», — говорится в документе. Разрешение на «религиозное использование» земли подразумевает не только строительство мечетей, но и объектов для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников — простыми словами, общежитий.

Однако представители «Мечети 14 святых» заявили корреспонденту URA.RU, что не планируют ничего строить на участке. «Религия требует, чтобы все там было чисто, по-религиозному», — добавили в организации.

Общественные обсуждения по проекту проводились с 25 октября по 22 ноября, в них участвовали два человека. Один из них указал, что «Мечеть 14 святых» использует участок уже более семи лет, за это время конфликтов с соседями не было.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выдал местной мусульманской организации «Мечеть 14 святых» разрешение на религиозное использование участка вокруг мечети по адресу Базовый переулок, 17. Однако никаких строек деятели в ближайшее время там не планируют. Постановление за подписью Орлова опубликовано на сайте горадминистрации. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования „религиозное использование“ в отношении земельного участка, расположенного в границах территориальной зоны ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов)», — говорится в документе. Разрешение на «религиозное использование» земли подразумевает не только строительство мечетей, но и объектов для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников — простыми словами, общежитий. Однако представители «Мечети 14 святых» заявили корреспонденту URA.RU, что не планируют ничего строить на участке. «Религия требует, чтобы все там было чисто, по-религиозному», — добавили в организации. Общественные обсуждения по проекту проводились с 25 октября по 22 ноября, в них участвовали два человека. Один из них указал, что «Мечеть 14 святых» использует участок уже более семи лет, за это время конфликтов с соседями не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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