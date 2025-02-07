Самый молодой глава «Роскосмоса» впервые прокомментировал назначение

Новый глава «Роскосмоса» Баканов: космос — это моя судьба
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Глава корпорации «Роскосмос» сменился
Глава корпорации «Роскосмос» сменился Фото:

Недавно возглавивший корпорацию «Роскосмос» 39-летний Дмитрий Баканов впервые прокомментировал свое назначение на должность, подчеркнув свою связь с космической отраслью. Он стал самым молодым руководителем в истории этой организации.

«Космос для меня не просто слово — это судьба», — сказал новый глава Роскосмоса Баканов. Видео с комментарием предоставил секретариат министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Баканов отметил важность новой роли и ответственность, которую она с собой несет. По его словам, назначение для него — «огромный вызов». Он выразил готовность использовать свой опыт и знания для развития космической отрасли России и достижения новых высот в космических исследованиях.

Ранее 39-летний Дмитрий Баканов был назначен на пост главы «Роскосмос». Пользователи Сети уже активно обсуждают внешность самого молодого руководителя корпорации. 

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Недавно возглавивший корпорацию «Роскосмос» 39-летний Дмитрий Баканов впервые прокомментировал свое назначение на должность, подчеркнув свою связь с космической отраслью. Он стал самым молодым руководителем в истории этой организации. «Космос для меня не просто слово — это судьба», — сказал новый глава Роскосмоса Баканов. Видео с комментарием предоставил секретариат министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Баканов отметил важность новой роли и ответственность, которую она с собой несет. По его словам, назначение для него — «огромный вызов». Он выразил готовность использовать свой опыт и знания для развития космической отрасли России и достижения новых высот в космических исследованиях. Ранее 39-летний Дмитрий Баканов был назначен на пост главы «Роскосмос». Пользователи Сети уже активно обсуждают внешность самого молодого руководителя корпорации. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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