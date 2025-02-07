Самый молодой глава «Роскосмоса» впервые прокомментировал назначение

Недавно возглавивший корпорацию «Роскосмос» 39-летний Дмитрий Баканов впервые прокомментировал свое назначение на должность, подчеркнув свою связь с космической отраслью. Он стал самым молодым руководителем в истории этой организации.
«Космос для меня не просто слово — это судьба», — сказал новый глава Роскосмоса Баканов. Видео с комментарием предоставил секретариат министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Баканов отметил важность новой роли и ответственность, которую она с собой несет. По его словам, назначение для него — «огромный вызов». Он выразил готовность использовать свой опыт и знания для развития космической отрасли России и достижения новых высот в космических исследованиях.
Ранее 39-летний Дмитрий Баканов был назначен на пост главы «Роскосмос». Пользователи Сети уже активно обсуждают внешность самого молодого руководителя корпорации.
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