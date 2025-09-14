В ГД предложили повысить выплаты одной категории населения

Глава «СЗРП» Миронов: нужно проиндексировать выплаты «земским» медикам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Миронов призвал проиндексировать суммы поддержки по программе «Земский доктор»
Миронов призвал проиндексировать суммы поддержки по программе «Земский доктор» Фото:

Выплаты медикам по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» нужно проиндексировать. При этом действие самого проекта необходимо расширить на города с населением до 100 тысяч человек. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Мы настаиваем на индексации. С 2012 года не индексировались эти выплаты», — процитировало слова Миронова ТАСС.

Также политик подчеркнул, что сейчас программы распространяются на населенные пункты с численностью до 50 тысяч жителей, однако в городах, где население превышает этот порог, нехватка врачей и фельдшеров ощущается не меньше. Миронов предложил повысить лимит до 100 тысяч человек, чтобы расширить круг территорий, где медики могут рассчитывать на такую поддержку.

Программа «Земский доктор» действует в России с 2012 года с целью привлечения кадров в отдаленные районы. Врачам, переезжающим в села и малые города, выплачивается один миллион рублей, фельдшерам и среднему медперсоналу полагается по 500 тыс. Всего в 2024 году в федеральном бюджете на выплаты медработникам в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» было предусмотрено около шести млрд рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выплаты медикам по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» нужно проиндексировать. При этом действие самого проекта необходимо расширить на города с населением до 100 тысяч человек. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Мы настаиваем на индексации. С 2012 года не индексировались эти выплаты», — процитировало слова Миронова ТАСС. Также политик подчеркнул, что сейчас программы распространяются на населенные пункты с численностью до 50 тысяч жителей, однако в городах, где население превышает этот порог, нехватка врачей и фельдшеров ощущается не меньше. Миронов предложил повысить лимит до 100 тысяч человек, чтобы расширить круг территорий, где медики могут рассчитывать на такую поддержку. Программа «Земский доктор» действует в России с 2012 года с целью привлечения кадров в отдаленные районы. Врачам, переезжающим в села и малые города, выплачивается один миллион рублей, фельдшерам и среднему медперсоналу полагается по 500 тыс. Всего в 2024 году в федеральном бюджете на выплаты медработникам в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» было  предусмотрено около шести млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...