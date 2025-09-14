Долги сбежавшего из России рэпера превысили 460 тысяч

ТАСС: долги рэпера Лигалайза* превысили 460 тысяч рублей
Приставы не смогли взыскать с рэпера-иноагента Лигалайза часть долгов
Приставы не смогли взыскать с рэпера-иноагента Лигалайза часть долгов

Задолженность уехавшего из России рэп-исполнителя Андрея Меньшикова, известного как Лигалайз (признан в РФ иноагентом), составляет более 460 тысяч рублей. Часть этой суммы с музыканта взыскивают в принудительном порядке. Об этом сообщают СМИ. 

«Общая сумма долгов Меньшикова превышает 460 тыс. рублей. Часть задолженности взыскивают в принудительном порядке», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно судебным материалам, в отношении музыканта открыты шесть исполнительных производств. Из них одно касается задолженности по кредитам и сборам на 113 тыс. рублей, второе — штрафа в 50 тыс. рублей от Роскомнадзора за отсутствие маркировки иноагента, и еще одно — взыскания 2 тыс. рублей по налогам. Три производства по взысканию налогов и сборов на сумму почти 292 тыс. рублей были прекращены, так как установить местонахождение должника и его имущества оказалось невозможно.

Минюст внес Меньшикова в реестр иноагентов 27 декабря 2024 года. Летом 2023 года музыкант покинул РФ и переехал в Литву.

Ранее о крупных долгах российских артистов сообщалось в связи с актером и певцом Стасом Ярушиным, который задолжал ФНС почти два миллиона рублей. Кроме того, Ярушин был обязан выплатить 550 тысяч рублей Инстасамке за нарушение авторских прав и судится с лейблом Fenix Music по аналогичному вопросу.

*признан в РФ иноагентом. 

