Долги сбежавшего из России рэпера превысили 460 тысяч

Задолженность уехавшего из России рэп-исполнителя Андрея Меньшикова, известного как Лигалайз (признан в РФ иноагентом), составляет более 460 тысяч рублей. Часть этой суммы с музыканта взыскивают в принудительном порядке. Об этом сообщают СМИ.
«Общая сумма долгов Меньшикова превышает 460 тыс. рублей. Часть задолженности взыскивают в принудительном порядке», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Согласно судебным материалам, в отношении музыканта открыты шесть исполнительных производств. Из них одно касается задолженности по кредитам и сборам на 113 тыс. рублей, второе — штрафа в 50 тыс. рублей от Роскомнадзора за отсутствие маркировки иноагента, и еще одно — взыскания 2 тыс. рублей по налогам. Три производства по взысканию налогов и сборов на сумму почти 292 тыс. рублей были прекращены, так как установить местонахождение должника и его имущества оказалось невозможно.
Минюст внес Меньшикова в реестр иноагентов 27 декабря 2024 года. Летом 2023 года музыкант покинул РФ и переехал в Литву.
Ранее о крупных долгах российских артистов сообщалось в связи с актером и певцом Стасом Ярушиным, который задолжал ФНС почти два миллиона рублей. Кроме того, Ярушин был обязан выплатить 550 тысяч рублей Инстасамке за нарушение авторских прав и судится с лейблом Fenix Music по аналогичному вопросу.
*признан в РФ иноагентом.
