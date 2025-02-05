05 февраля 2025

Средняя стоимость бензина в Пермском крае снизилась

© Служба новостей «URA.RU»
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В конце января 2025 года бензин в России в среднем подешевел на 12,5%
В конце января 2025 года бензин в России в среднем подешевел на 12,5% Фото:

За период с 28 января по 3 февраля 2025 года средняя стоимость бензина в Пермском крае снизилась почти на 3 рубля. Актуальные данные появились на сайте Росстата.

«В период с 28 января по 3 февраля средняя стоимость бензина понизилась на 2,74 рубля. При этом стоимость бензина марки АИ-92 осталась на прежнем уровне (55,72 рублей за литр). Бензин марки АИ-95 стоит 60,54, а АИ-98 — 83,94 рубля. Тем не менее, небольшой прирост наблюдается на дизельное топливо: литр обойдется в 71,29 рублей (вместо 71,26 рублей)», — сообщается на сайте Росстата.

Ранее URA.RU сообщало о том, что рост стоимости бензина в Пермском крае замедлился. Так, за период с 11 по 27 января 2025 года бензин марки АИ-92 подорожал на 1 копейку — до 55,72 рублей за литр.

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За период с 28 января по 3 февраля 2025 года средняя стоимость бензина в Пермском крае снизилась почти на 3 рубля. Актуальные данные появились на сайте Росстата. «В период с 28 января по 3 февраля средняя стоимость бензина понизилась на 2,74 рубля. При этом стоимость бензина марки АИ-92 осталась на прежнем уровне (55,72 рублей за литр). Бензин марки АИ-95 стоит 60,54, а АИ-98 — 83,94 рубля. Тем не менее, небольшой прирост наблюдается на дизельное топливо: литр обойдется в 71,29 рублей (вместо 71,26 рублей)», — сообщается на сайте Росстата. Ранее URA.RU сообщало о том, что рост стоимости бензина в Пермском крае замедлился. Так, за период с 11 по 27 января 2025 года бензин марки АИ-92 подорожал на 1 копейку — до 55,72 рублей за литр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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