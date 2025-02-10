Жителям ХМАО назвали самые выгодные направления в марте по России

Жители Югры в марте дешевле всего внутри страны смогут улететь в Екатеринбург и Минеральные Воды. В сервисе Яндекс Путешествия корреспонденту URA.RU сообщили, что перелет на человека обойдется от 10 до 11,4 тысячи рублей в направлении туда и обратно.
«Из Нижневартовска дешевле всего в марте перелет обойдется в Минеральные воды — 11,4 тысячи рублей за человека в обе стороны. Самый доступный рейс из Ханты-Мансийска — в Екатеринбург за 10,2 тысячи рублей, а из Сургута дешевле всего отправиться в Москву — 13,5 тысячи рублей», — сообщили эксперты URA.RU.
В топ доступных авианаправлений из Нижневартовска вошли также Сочи (17,6 тыс. руб.), Новосибирск (20,6 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (20,3 тыс. руб.). Из Ханты-Мансийска выгодно можно улететь в Санкт-Петербург (11,6 тыс. руб.) и Казань (12,6 тыс. руб.), а из Сургута — в Екатеринбург (15,8 тыс. руб.) и Уфу (17,5 тыс. руб.). При этом по данным сервиса в марте средняя стоимость авиапутешествия из ХМАО внутри страны составляет 17,5 тысячи рублей.
Ожидаемая стоимость ночи по самым доступным городам для бронирования отелей и апартаментов из ХМАО варьируется от 3 до 6 тысяч рублей. В топ вошли: Республика Татарстан по цене 3 100 рублей за ночь отдыха в марте, Дагестан — 3 500 рублей, Омская область — 3 800 рублей, Новосибирская область, Москва и Подмосковье — 5 200 рублей.
За границу в марте югорчанам выгоднее всего полететь в Ташкент и Минск. Перелет на человека обойдется до 30 тысяч рублей в направлении туда и обратно. Самое доступное для бронирования жилье в Венгрии — 4,9 тысячи рублей за ночь.
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