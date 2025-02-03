Мэрия Екатеринбурга продвинулась в войне с королями уличной торговли, но будут суды

В гордуме Екатеринбурга одобрили ужесточение правил для хозяев киосков

04 февраля 2025 в 11:13 Размер текста - 17 +

На 2025 год запланирован вынос более тысячи киосков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Комиссия гордумы Екатеринбурга по экономическому развитию согласовала изменения в регламент выноса нелегальных киосков и торговых павильонов, инициированные мэрией. Чиновники хотят сократить сроки добровольной ликвидации таких объектов с пяти дней до трех часов или одних суток (в зависимости от типа конструкции). Депутаты проголосовали без особых споров, передает корреспондент URA.RU. Ранее начальник департамента мэрии по торговле Максим Чаплыгин рассказывал агентству, что аналогичные правила действуют, например, в Москве, Тюмени и Севастополе, отметил Чаплыгин. Если гордума 11 февраля проголосует за документ, он вступит в силу тут же. Новость по теме Власти Екатеринбурга готовятся к войне с авторитетным бизнесом: секретная записка мэру Как ранее сообщало URA.RU, в 2025 году мэрия планирует исключить из схемы размещения киосков 1,4 тысячи мест (сейчас их в общей сложности 1,7 тысячи). Торговые точки поделены между несколькими крупными игроками — авторитетными бизнес-группами «Четырехсотые», «Центровые», «Визовские», афганцами, деятелями с Уралмаша — и коммерсантами средней руки. Собеседники агентства анонсировали мощные конфликты. Близкий к одной из указанных групп источник агентства анонсировал, что мэрию завалят исками. «Скорее всего, объекты будут сносить без разбора — стоят они на муниципальной земле или на земле третьих лиц», — говорит он, отмечая, что сейчас коммерсантам даже не оставляют времени на судебные разбирательства, наложения обеспечительных мер на объекты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комиссия гордумы Екатеринбурга по экономическому развитию согласовала изменения в регламент выноса нелегальных киосков и торговых павильонов, инициированные мэрией. Чиновники хотят сократить сроки добровольной ликвидации таких объектов с пяти дней до трех часов или одних суток (в зависимости от типа конструкции). Депутаты проголосовали без особых споров, передает корреспондент URA.RU. Ранее начальник департамента мэрии по торговле Максим Чаплыгин рассказывал агентству, что аналогичные правила действуют, например, в Москве, Тюмени и Севастополе, отметил Чаплыгин. Если гордума 11 февраля проголосует за документ, он вступит в силу тут же. Как ранее сообщало URA.RU, в 2025 году мэрия планирует исключить из схемы размещения киосков 1,4 тысячи мест (сейчас их в общей сложности 1,7 тысячи). Торговые точки поделены между несколькими крупными игроками — авторитетными бизнес-группами «Четырехсотые», «Центровые», «Визовские», афганцами, деятелями с Уралмаша — и коммерсантами средней руки. Собеседники агентства анонсировали мощные конфликты. Близкий к одной из указанных групп источник агентства анонсировал, что мэрию завалят исками. «Скорее всего, объекты будут сносить без разбора — стоят они на муниципальной земле или на земле третьих лиц», — говорит он, отмечая, что сейчас коммерсантам даже не оставляют времени на судебные разбирательства, наложения обеспечительных мер на объекты.