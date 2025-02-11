Налоговая арестовала счета строителей биатлонного центра в Нижневартовске

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по банковским счетам компании «Шипка», подрядчика строительства биатлонного центра в Нижневартовске (ХМАО). По данным налоговой, заморожены счета в пяти банках.
«По данным ФНС для ООО „ШИПКА“ имеются действующие решения о приостановлении операций по банковским счетам. Это означает прекращение банками всех расходных операций по заблокированным счетам, либо в пределах суммы, указанной в решении о приостановлении», — указано в решении ФНС.
ООО «Шипка» выступает постоянным подрядчиком властей Нижневартовска. Компания обустраивает городские дороги, скверы, занималась строительством скандального лыжно-биатлонного центра на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга». Спортобъект собирались завершить до конца 2023 года, но сроки постоянно переносили. В мае 2024 года центр был передан в муниципальную собственность, но фактически готов только на 90%: стрельбище не функционировало, была готова лишь часть трассы. Объект открыли только в конце 2024 года.
URA.RU направило запрос в ООО «Шипка» для получения комментария. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) начал работу новый Центр лыжного спорта. В декабре там состоялась первая тренировка команды биатлонистов.
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