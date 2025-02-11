В Челябинске после драки с участием сыновей VIP-ов началось расследование

После массовой драки в центре Челябинска возбудили уголовное дело

11 февраля 2025 в 20:13 Размер текста - 17 +

Из-за побоев на одного из участников конфликта возбудили уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске возбудили уголовное дело после драки, в которой пострадали сыновья вице-мэра Владимира Шамне и экс-сотрудника городской прокуратуры Игоря Иванова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску, расследуется дело по причинению легкого вреда здоровью. «Возбуждено уголовное дело по части 2 пункта „а“ статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Продолжается расследование», — сообщили URA.RU в полиции. Драка произошла рано утром 8 февраля. Валерий Шамне и Артем Иванов вышли из бара и собирались уехать с пешеходной улицы, однако произошел конфликт. По версии источника «74.ру», драка началась с оскорбления молодыми людьми незнакомой девушки. После чего друзья челябинки вступились за нее. По версии брата Артема, незнакомка подбежала и ударила одного из них по голове, а после ее друзья присоединились к потасовке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске возбудили уголовное дело после драки, в которой пострадали сыновья вице-мэра Владимира Шамне и экс-сотрудника городской прокуратуры Игоря Иванова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску, расследуется дело по причинению легкого вреда здоровью. «Возбуждено уголовное дело по части 2 пункта „а“ статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Продолжается расследование», — сообщили URA.RU в полиции. Драка произошла рано утром 8 февраля. Валерий Шамне и Артем Иванов вышли из бара и собирались уехать с пешеходной улицы, однако произошел конфликт. По версии источника «74.ру», драка началась с оскорбления молодыми людьми незнакомой девушки. После чего друзья челябинки вступились за нее. По версии брата Артема, незнакомка подбежала и ударила одного из них по голове, а после ее друзья присоединились к потасовке.