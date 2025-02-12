Сотрудник банка без спроса оформлял кредиты на жителей ХМАО

В Югре сотрудник банка проворачивал махинации, вследствие чего несколько человек попали в кредитную кабалу. Один из пострадавших предъявил иск банку и выиграл суд.
«Истец настаивал, что кредитный договор не заключал, является жертвой мошеннических действий со стороны сотрудника банка. Суд удовлетворил требование, взыскал с банка в пользу истца удержанную по исполнительному производству задолженность в размере 248 697 рублей и 1 тысячу рублей за моральный вред», — сообщил тг-канал «Суды Югры».
Ранее по аналогичным требованиям решением суда были признаны недействительными еще несколько кредитных договоров, заключенных мошенником на имя югорчан. Дело афериста, оформлявшего займы, направлено в суд. Сам же банк обязан вернуть пострадавшему не только деньги, но и честное имя — исключить из кредитного досье истца информацию по якобы просроченному кредиту.
Ранее URA.RU сообщало, что суд Сургута вынес приговор старшей медсестре травмцентра Ольге Матвийчук. Женщина обвинялась в доведении до самоубийства своей подчиненной.
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