Обвиняемая во взятке экс-директор пермских УК требует вернуть долг по зарплате

Бывший директор ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» Людмила Осинцева, обвиняемая в получении взятки, требует возглавляемое ей прежде ООО «Городской центр ЖКХ» выплатить долги по зарплате. Сумма исковых требований составляет 65,3 тысячи рублей.
«Исковое заявление Людмилы Осинцевой поступило в Ленинский районный суд Перми 25 декабря 2024 года. Ответчиком названо ООО „ГЦ ЖКХ“. Требования о долге по зарплате превышают 65,3 тысячи рублей», — сообщает «РБК Пермь».
На предварительное заседание 12 февраля никто из сторон не явился. Сама Осинцева находится под домашним арестом и не может покидать загородный дом без разрешения следователя.
Ранее URA.RU рассказывало, что Осинцеву отправили в СИЗО 28 февраля 2024 года. Ее обвиняли в получении взятки в 6,8 млн рублей. Деньги она якобы получала от директора УК «Эверест» за содержание, ремонт и обслуживание своих объектов, которые в реальности не проводила. В июне 2024 года мера пресечения ей была смягчена до домашнего ареста.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!