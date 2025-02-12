12 февраля 2025

Обвиняемая во взятке экс-директор пермских УК требует вернуть долг по зарплате

Экс-директор пермских УК Людмила Осинцева требует вернуть долг по зарплате
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сумма требований Осинцевой составляет 65,3 тысячи рублей
Сумма требований Осинцевой составляет 65,3 тысячи рублей Фото:

Бывший директор ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» Людмила Осинцева, обвиняемая в получении взятки, требует возглавляемое ей прежде ООО «Городской центр ЖКХ» выплатить долги по зарплате. Сумма исковых требований составляет 65,3 тысячи рублей.

«Исковое заявление Людмилы Осинцевой поступило в Ленинский районный суд Перми 25 декабря 2024 года. Ответчиком названо ООО „ГЦ ЖКХ“. Требования о долге по зарплате превышают 65,3 тысячи рублей», — сообщает «РБК Пермь».

На предварительное заседание 12 февраля никто из сторон не явился. Сама Осинцева находится под домашним арестом и не может покидать загородный дом без разрешения следователя.

Ранее URA.RU рассказывало, что Осинцеву отправили в СИЗО 28 февраля 2024 года. Ее обвиняли в получении взятки в 6,8 млн рублей. Деньги она якобы получала от директора УК «Эверест» за содержание, ремонт и обслуживание своих объектов, которые в реальности не проводила. В июне 2024 года мера пресечения ей была смягчена до домашнего ареста. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший директор ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» Людмила Осинцева, обвиняемая в получении взятки, требует возглавляемое ей прежде ООО «Городской центр ЖКХ» выплатить долги по зарплате. Сумма исковых требований составляет 65,3 тысячи рублей. «Исковое заявление Людмилы Осинцевой поступило в Ленинский районный суд Перми 25 декабря 2024 года. Ответчиком названо ООО „ГЦ ЖКХ“. Требования о долге по зарплате превышают 65,3 тысячи рублей», — сообщает «РБК Пермь». На предварительное заседание 12 февраля никто из сторон не явился. Сама Осинцева находится под домашним арестом и не может покидать загородный дом без разрешения следователя. Ранее URA.RU рассказывало, что Осинцеву отправили в СИЗО 28 февраля 2024 года. Ее обвиняли в получении взятки в 6,8 млн рублей. Деньги она якобы получала от директора УК «Эверест» за содержание, ремонт и обслуживание своих объектов, которые в реальности не проводила. В июне 2024 года мера пресечения ей была смягчена до домашнего ареста. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...