27 февраля 2024

В Перми директора муниципального предприятия отправили в СИЗО

В Перми суд арестовал главу ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд поддержал ходатайство следователя Фото:

В Перми суд заключил под стражу директора ООО «ПМУП Городское коммунальное и тепловое хозяйство» Людмилу Осинцеву, которую обвиняют в получении взятки. В СИЗО ее отправили до 23 апреля.

«Свердловский райсуд Перми удовлетворил ходатайство СУ СКР по Пермскому краю о заключении под стражу директора ООО „ПМУП ГКТХ“ Людмилу Осинцеву. Мера пресечения избрана на один месяц и 29 суток, до 23 апреля 2024 года», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Защита Осинцевой просила суд отпустить ее под залог или оставить под домашним арестом.

Ранее URA.RU рассказывало, что Осинцевой вменяют получение взятки в 6,8 млн рублей. Деньги она якобы получала от директора УК «Эверест» за содержание, ремонт и обслуживание своих объектов, которые в реальности не проводила. ООО «ПМУП „ГКТХ“» — управляет многоквартирными домами в Перми. Депутаты не раз критиковали работу компании.

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В Перми суд заключил под стражу директора ООО «ПМУП Городское коммунальное и тепловое хозяйство» Людмилу Осинцеву, которую обвиняют в получении взятки. В СИЗО ее отправили до 23 апреля. «Свердловский райсуд Перми удовлетворил ходатайство СУ СКР по Пермскому краю о заключении под стражу директора ООО „ПМУП ГКТХ“ Людмилу Осинцеву. Мера пресечения избрана на один месяц и 29 суток, до 23 апреля 2024 года», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Защита Осинцевой просила суд отпустить ее под залог или оставить под домашним арестом. Ранее URA.RU рассказывало, что Осинцевой вменяют получение взятки в 6,8 млн рублей. Деньги она якобы получала от директора УК «Эверест» за содержание, ремонт и обслуживание своих объектов, которые в реальности не проводила. ООО «ПМУП „ГКТХ“» — управляет многоквартирными домами в Перми. Депутаты не раз критиковали работу компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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