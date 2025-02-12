Путин наградил медалью 99-летнего ветерана из Екатеринбурга. Фото, видео

13 февраля 2025 в 11:31 Размер текста - 17 +

Фани Гуревич работала в военно-санитарном поезде, когда была восьмиклассницей Фото: Илья Московец © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил 99-летнего ветерана Фани Гуревич медалью в честь 80-летия Великой Победы. Награду участнику Великой Отечественной войны вручил лично мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Рабочий день начался с очень приятного события — утром вручил юбилейную медаль в честь 80-летия Великой Победы ветерану Фани Ильиничне Гуревич. В период войны, будучи подростком, она работала в военно-санитарном поезде. Застала самые тяжелые бои под Москвой, Сталинградом и Воронежем», — написал Орлов в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что гордость нации — это ветераны и труженики тыла, которые отстояли свободу Родины. «Мы в неоплатном долгу перед их ратным подвигом и самоотверженным трудом. От всего сердца пожелал Фани Ильиничне крепкого здоровья, оптимизма и бодрости духа. Низкий Вам поклон», — сказал глава. Историю Фани Гуревич, заставшей бои под Москвой и Сталинградом в 16 лет, URA.RU рассказывало в 2024 году. Войну женщина встретила подростком в Одессе, а на фронт отправилась без ведома родных. Подробнее о жизни ветерана — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин наградил 99-летнего ветерана Фани Гуревич медалью в честь 80-летия Великой Победы. Награду участнику Великой Отечественной войны вручил лично мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Рабочий день начался с очень приятного события — утром вручил юбилейную медаль в честь 80-летия Великой Победы ветерану Фани Ильиничне Гуревич. В период войны, будучи подростком, она работала в военно-санитарном поезде. Застала самые тяжелые бои под Москвой, Сталинградом и Воронежем», — написал Орлов в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что гордость нации — это ветераны и труженики тыла, которые отстояли свободу Родины. «Мы в неоплатном долгу перед их ратным подвигом и самоотверженным трудом. От всего сердца пожелал Фани Ильиничне крепкого здоровья, оптимизма и бодрости духа. Низкий Вам поклон», — сказал глава. Историю Фани Гуревич, заставшей бои под Москвой и Сталинградом в 16 лет, URA.RU рассказывало в 2024 году. Войну женщина встретила подростком в Одессе, а на фронт отправилась без ведома родных. Подробнее о жизни ветерана — в материале URA.RU.