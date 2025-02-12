12 февраля 2025

Путин наградил медалью 99-летнего ветерана из Екатеринбурга. Фото, видео

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Ветеран ВОВ Фаня Гуревич (Юлиус). Екатеринбург , гуревич фаня
Фани Гуревич работала в военно-санитарном поезде, когда была восьмиклассницей Фото:

Президент России Владимир Путин наградил 99-летнего ветерана Фани Гуревич медалью в честь 80-летия Великой Победы. Награду участнику Великой Отечественной войны вручил лично мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Рабочий день начался с очень приятного события — утром вручил юбилейную медаль в честь 80-летия Великой Победы ветерану Фани Ильиничне Гуревич. В период войны, будучи подростком, она работала в военно-санитарном поезде. Застала самые тяжелые бои под Москвой, Сталинградом и Воронежем», — написал Орлов в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что гордость нации — это ветераны и труженики тыла, которые отстояли свободу Родины. «Мы в неоплатном долгу перед их ратным подвигом и самоотверженным трудом. От всего сердца пожелал Фани Ильиничне крепкого здоровья, оптимизма и бодрости духа. Низкий Вам поклон», — сказал глава.

Историю Фани Гуревич, заставшей бои под Москвой и Сталинградом в 16 лет, URA.RU рассказывало в 2024 году. Войну женщина встретила подростком в Одессе, а на фронт отправилась без ведома родных. Подробнее о жизни ветерана — в материале URA.RU.

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Президент России Владимир Путин наградил 99-летнего ветерана Фани Гуревич медалью в честь 80-летия Великой Победы. Награду участнику Великой Отечественной войны вручил лично мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Рабочий день начался с очень приятного события — утром вручил юбилейную медаль в честь 80-летия Великой Победы ветерану Фани Ильиничне Гуревич. В период войны, будучи подростком, она работала в военно-санитарном поезде. Застала самые тяжелые бои под Москвой, Сталинградом и Воронежем», — написал Орлов в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что гордость нации — это ветераны и труженики тыла, которые отстояли свободу Родины. «Мы в неоплатном долгу перед их ратным подвигом и самоотверженным трудом. От всего сердца пожелал Фани Ильиничне крепкого здоровья, оптимизма и бодрости духа. Низкий Вам поклон», — сказал глава. Историю Фани Гуревич, заставшей бои под Москвой и Сталинградом в 16 лет, URA.RU рассказывало в 2024 году. Войну женщина встретила подростком в Одессе, а на фронт отправилась без ведома родных. Подробнее о жизни ветерана — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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