Брала короны: что известно о самой красивой стюардессе России из «Уральских авиалиний». Фото

Стюардесса «Уральских авиалиний» Дегтярева была вице-мисс «Королева Хакасии»

13 февраля 2025 в 16:26 Размер текста - 17 +

Стюардесса ранее участвовала в конкурсах красоты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стартовал новый сезон конкурса «Топ стюардесс», среди участниц оказалась старшая бортпроводница авиакомпании «Уральские авиалинии» Лилия Дегтярева, девушка вышла в полуфинал. Что известно о 21-летней студентке и чем она увлекается в свободное время — в материале URA.RU. Лилия родом из Абакана (Республика Хакасия). Ранее она состояла в модельном агентстве «Академия красоты и таланта» и учила девушек красивой походке. Пробовать себя в конкурсах красоты для нее не ново, среди достижений — 1-я вице-мисс «Королева Хакасии», 2-я «Корона Хакасии», 1-я вице-королева Абакана, «Мини модель Хакасии», также Дегтярева участвовала в «Супермодель Хакасии — 2016». В 17 лет признанную красавицу увлекла авиация: «Я решила стать бортпроводником, меня привлекали форма, воздушная гавань и романтика — все, как в песне Елки „Прованс“. Но когда мой выбор стал более осознанным, я поняла, что эта профессия — прежде всего про ответственность и безопасность людей». Сейчас стюардесса живет в Москве и заочно учится в техническом университете гражданской авиации. Уже два года она работает на уральскую авиакомпанию. В свободное время любит читать литературу по психологии, посещать кулинарные мастер-классы и картинг, ходить на танцы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стартовал новый сезон конкурса «Топ стюардесс», среди участниц оказалась старшая бортпроводница авиакомпании «Уральские авиалинии» Лилия Дегтярева, девушка вышла в полуфинал. Что известно о 21-летней студентке и чем она увлекается в свободное время — в материале URA.RU. Лилия родом из Абакана (Республика Хакасия). Ранее она состояла в модельном агентстве «Академия красоты и таланта» и учила девушек красивой походке. Пробовать себя в конкурсах красоты для нее не ново, среди достижений — 1-я вице-мисс «Королева Хакасии», 2-я «Корона Хакасии», 1-я вице-королева Абакана, «Мини модель Хакасии», также Дегтярева участвовала в «Супермодель Хакасии — 2016». В 17 лет признанную красавицу увлекла авиация: «Я решила стать бортпроводником, меня привлекали форма, воздушная гавань и романтика — все, как в песне Елки „Прованс“. Но когда мой выбор стал более осознанным, я поняла, что эта профессия — прежде всего про ответственность и безопасность людей». Сейчас стюардесса живет в Москве и заочно учится в техническом университете гражданской авиации. Уже два года она работает на уральскую авиакомпанию. В свободное время любит читать литературу по психологии, посещать кулинарные мастер-классы и картинг, ходить на танцы.