14 февраля 2025

Аналитики рассказали, сколько в Перми платят PR-менеджерам

Superjob: пермские работодатели готовы платить PR-менеджерам до 130 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми на минимальную зарплату до 45 тысяч претендуют PR-менеджеры с неполным высшим образованием
В Перми на минимальную зарплату до 45 тысяч претендуют PR-менеджеры с неполным высшим образованием Фото:

В Перми PR-менеджер в банках может зарабатывать до 130 000 рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по подбору высокооплачиваемой работы Superjob.

«Сервис в феврале 2025 года изучил предложения организаций и ожидания претендентов на позицию „PR-менеджер“ в пермских банках. Работодатели предлагают зарплату от 100 до 130 тысяч рублей специалистам, со стажем работы PR-менеджером от трех лет и опытом разработки PR-стратегий», — сказано в исследовании.

Среднестатистический портрет соискателя представляет собой женщина в возрасте 35 лет. Среди необходимых навыков компании называют опыт организации и проведения крупных мероприятий или PR-сопровождения компаний с развитой филиальной сетью, а также опыт работы в банке.

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В Перми PR-менеджер в банках может зарабатывать до 130 000 рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по подбору высокооплачиваемой работы Superjob. «Сервис в феврале 2025 года изучил предложения организаций и ожидания претендентов на позицию „PR-менеджер“ в пермских банках. Работодатели предлагают зарплату от 100 до 130 тысяч рублей специалистам, со стажем работы PR-менеджером от трех лет и опытом разработки PR-стратегий», — сказано в исследовании. Среднестатистический портрет соискателя представляет собой женщина в возрасте 35 лет. Среди необходимых навыков компании называют опыт организации и проведения крупных мероприятий или PR-сопровождения компаний с развитой филиальной сетью, а также опыт работы в банке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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