Аналитики рассказали, сколько в Перми платят PR-менеджерам

В Перми PR-менеджер в банках может зарабатывать до 130 000 рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по подбору высокооплачиваемой работы Superjob.
«Сервис в феврале 2025 года изучил предложения организаций и ожидания претендентов на позицию „PR-менеджер“ в пермских банках. Работодатели предлагают зарплату от 100 до 130 тысяч рублей специалистам, со стажем работы PR-менеджером от трех лет и опытом разработки PR-стратегий», — сказано в исследовании.
Среднестатистический портрет соискателя представляет собой женщина в возрасте 35 лет. Среди необходимых навыков компании называют опыт организации и проведения крупных мероприятий или PR-сопровождения компаний с развитой филиальной сетью, а также опыт работы в банке.
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