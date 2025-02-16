16 февраля 2025
15 февраля 2025

Врачи предупредили о риске завоза смертельного вируса Марбург в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи предупредили о возможном завозе вируса Марбург в ХМАО
Врачи предупредили о возможном завозе вируса Марбург в ХМАО Фото:

Специалисты психо-неврологического диспансера Нижневартовска заявили о возможной угрозе завоза вируса Марбург в ХМАО. Опасный патоген, относящийся к той же категории, что и вирус Эбола, может попасть в регион через туристов, путешествующих через Танзанию. Об этом сообщили в медучреждении.

«Заболевание характеризуется острым началом и стремительным повышением температуры. Вирус атакует организм мгновенно, вызывая тошноту, диарею, сыпь и кровоизлияния на коже, в моче и деснах», — пояснили врачи. Вирус быстро поражает организм человека, лихорадка может длиться до двух недель, а острая фаза болезни нередко приводит к летальному исходу.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО отмечается резкий скачок заболеваемости ОРВИ. В связи с этим в нескольких муниципалитетах отменены массовые мероприятия, а в двух муниципалитетах региона школьники ушли на карантин.

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Специалисты психо-неврологического диспансера Нижневартовска заявили о возможной угрозе завоза вируса Марбург в ХМАО. Опасный патоген, относящийся к той же категории, что и вирус Эбола, может попасть в регион через туристов, путешествующих через Танзанию. Об этом сообщили в медучреждении. «Заболевание характеризуется острым началом и стремительным повышением температуры. Вирус атакует организм мгновенно, вызывая тошноту, диарею, сыпь и кровоизлияния на коже, в моче и деснах», — пояснили врачи. Вирус быстро поражает организм человека, лихорадка может длиться до двух недель, а острая фаза болезни нередко приводит к летальному исходу. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО отмечается резкий скачок заболеваемости ОРВИ. В связи с этим в нескольких муниципалитетах отменены массовые мероприятия, а в двух муниципалитетах региона школьники ушли на карантин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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