Появились перспективы на скорое завершение горячей фазы украинского конфликта. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Горячая фаза украинского кризиса может вскоре закончиться», — передает слова Небензи ТАСС. Он подчеркнул, что для этого возникли определенные шансы. Небензя добавил, что прекращение огня и заморозка конфликта на Украине не гарантируют его урегулирования.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что активная фаза конфликта в стране завершится в 2025 году. Генерал-майор Владимир Попов не разделяет оптимизма и считает, что боевые действия будут продолжаться как минимум два года. Он указал, что, опираясь на опыт других конфликтов, даже во время переговоров по-прежнему будут идти бои, передает «Царьград».
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