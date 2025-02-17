Небензя оценил шансы на завершение горячей фазы СВО

Небензя заявил о скором завершении горячей фазы конфликта на Украине
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Горячая фаза конфликта на Украине может вскоре закончиться, считает Небензя
Горячая фаза конфликта на Украине может вскоре закончиться, считает Небензя Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Появились перспективы на скорое завершение горячей фазы украинского конфликта. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Горячая фаза украинского кризиса может вскоре закончиться», — передает слова Небензи ТАСС. Он подчеркнул, что для этого возникли определенные шансы. Небензя добавил, что прекращение огня и заморозка конфликта на Украине не гарантируют его урегулирования.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что активная фаза конфликта в стране завершится в 2025 году. Генерал-майор Владимир Попов не разделяет оптимизма и считает, что боевые действия будут продолжаться как минимум два года. Он указал, что, опираясь на опыт других конфликтов, даже во время переговоров по-прежнему будут идти бои, передает «Царьград».

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Появились перспективы на скорое завершение горячей фазы украинского конфликта. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Горячая фаза украинского кризиса может вскоре закончиться», — передает слова Небензи ТАСС. Он подчеркнул, что для этого возникли определенные шансы. Небензя добавил, что прекращение огня и заморозка конфликта на Украине не гарантируют его урегулирования. Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что активная фаза конфликта в стране завершится в 2025 году. Генерал-майор Владимир Попов не разделяет оптимизма и считает, что боевые действия будут продолжаться как минимум два года. Он указал, что, опираясь на опыт других конфликтов, даже во время переговоров по-прежнему будут идти бои, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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