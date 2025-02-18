Удаленка или офис: какие форматы работы выбирают петербуржцы в 2025 году

Спрос на удаленку в Петербурге вырос на 13%
© Служба новостей «URA.RU»
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Значимым трендом на рынке труда Петербурга является гибкий график работы
Значимым трендом на рынке труда Петербурга является гибкий график работы Фото:

В начале 2025 года удаленная работа продолжила набирать популярность в Санкт-Петербурге. Аналитические данные указывают на то, что количество вакансий для удаленщиков выросло по сравнению с прошлым годом. Анализом делится hh.ru.

«Аналитика показывает, что за последний месяц работодатели Петербурга разместили более 5,6 тысяч вакансий на удаленке. В данном случае спрос на удаленщиков вырос в городе сразу на 13% по сравнению с началом прошлого года», — сообщает пресс-служба HeadHunter. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале компании.

Еще одним значимым трендом на рынке труда Петербурга является гибкий график работы. Статистика показывает, что в последний месяц количество таких вакансий увеличилось на 27% по сравнению с прошлым годом, достигнув 8 тысяч. Это подчеркивает стремление компаний предоставлять сотрудникам больше свободы в планировании своего рабочего времени. Но несмотря на некоторое снижение количества предложений по сравнению с прошлым годом (на 19%), работа по сменам все еще остается одним из ведущих форматов занятости в городе. Почти 14 тысяч вакансий были размещены в этом сегменте с начала года.

Частичная занятость и возможности для подработки становятся все более популярными. Компании на 8% чаще ищут сотрудников для краткосрочных проектов или временной работы. Это может быть связано с желанием работодателей оптимизировать расходы и управлять рабочей силой в зависимости от текущих потребностей бизнеса.

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В начале 2025 года удаленная работа продолжила набирать популярность в Санкт-Петербурге. Аналитические данные указывают на то, что количество вакансий для удаленщиков выросло по сравнению с прошлым годом. Анализом делится hh.ru. «Аналитика показывает, что за последний месяц работодатели Петербурга разместили более 5,6 тысяч вакансий на удаленке. В данном случае спрос на удаленщиков вырос в городе сразу на 13% по сравнению с началом прошлого года», — сообщает пресс-служба HeadHunter. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале компании. Еще одним значимым трендом на рынке труда Петербурга является гибкий график работы. Статистика показывает, что в последний месяц количество таких вакансий увеличилось на 27% по сравнению с прошлым годом, достигнув 8 тысяч. Это подчеркивает стремление компаний предоставлять сотрудникам больше свободы в планировании своего рабочего времени. Но несмотря на некоторое снижение количества предложений по сравнению с прошлым годом (на 19%), работа по сменам все еще остается одним из ведущих форматов занятости в городе. Почти 14 тысяч вакансий были размещены в этом сегменте с начала года. Частичная занятость и возможности для подработки становятся все более популярными. Компании на 8% чаще ищут сотрудников для краткосрочных проектов или временной работы. Это может быть связано с желанием работодателей оптимизировать расходы и управлять рабочей силой в зависимости от текущих потребностей бизнеса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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