Решетников объяснил подорожание продуктов ростом доходов россиян

Подорожание продуктов связано с ростом доходов россиян и изменением их потребительских предпочтений. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
«Структурная трансформация идет, и в основе ее лежит внутренний спрос. Причем мы видим, что не все наши отрасли оказались готовы к росту спроса, и это выражается в том числе в росте цен. То есть значительная часть инфляции вызвана структурными изменениями потребления», — отметил Решетников. Его слова приводит RT.
Конкретным примером подобных изменений он назвал удорожание молочной продукции, особенно масла, из-за изменения структуры потребления у россиян. По его словам, с ростом доходов люди стали больше покупать сыры и масло, однако производители этой продукции не успевают за спросом из-за ограниченного объема сырья и необходимости времени на развитие сельскохозяйственных производств, вследствие чего стоимость продуктов растет, пояснил он.
Ранее эксперты предупреждали о росте цен на молочные продукты в России из-за инфляции, слабого рубля и сезонных колебаний. Ожидается, что в феврале в среднем их стоимость вырастет на 10-15%. По оценкам экспертов, литр молока будет стоить 100-105 рублей. Однако уже ближе к апрелю цена начнет снижаться.
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