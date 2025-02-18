Решетников объяснил подорожание продуктов ростом доходов россиян

Министр Решетников: рост цен на продукты вызван высоким спросом россиян
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россияне стали больше тратить денег на масло и сыры, заявил Решетников
Россияне стали больше тратить денег на масло и сыры, заявил Решетников Фото:

Подорожание продуктов связано с ростом доходов россиян и изменением их потребительских предпочтений. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. 

«Структурная трансформация идет, и в основе ее лежит внутренний спрос. Причем мы видим, что не все наши отрасли оказались готовы к росту спроса, и это выражается в том числе в росте цен. То есть значительная часть инфляции вызвана структурными изменениями потребления», — отметил Решетников. Его слова приводит RT.

Конкретным примером подобных изменений он назвал удорожание молочной продукции, особенно масла, из-за изменения структуры потребления у россиян. По его словам, с ростом доходов люди стали больше покупать сыры и масло, однако производители этой продукции не успевают за спросом из-за ограниченного объема сырья и необходимости времени на развитие сельскохозяйственных производств, вследствие чего стоимость продуктов растет, пояснил он.

Ранее эксперты предупреждали о росте цен на молочные продукты в России из-за инфляции, слабого рубля и сезонных колебаний. Ожидается, что в феврале в среднем их стоимость вырастет на 10-15%. По оценкам экспертов, литр молока будет стоить 100-105 рублей. Однако уже ближе к апрелю цена начнет снижаться. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подорожание продуктов связано с ростом доходов россиян и изменением их потребительских предпочтений. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.  «Структурная трансформация идет, и в основе ее лежит внутренний спрос. Причем мы видим, что не все наши отрасли оказались готовы к росту спроса, и это выражается в том числе в росте цен. То есть значительная часть инфляции вызвана структурными изменениями потребления», — отметил Решетников. Его слова приводит RT. Конкретным примером подобных изменений он назвал удорожание молочной продукции, особенно масла, из-за изменения структуры потребления у россиян. По его словам, с ростом доходов люди стали больше покупать сыры и масло, однако производители этой продукции не успевают за спросом из-за ограниченного объема сырья и необходимости времени на развитие сельскохозяйственных производств, вследствие чего стоимость продуктов растет, пояснил он. Ранее эксперты предупреждали о росте цен на молочные продукты в России из-за инфляции, слабого рубля и сезонных колебаний. Ожидается, что в феврале в среднем их стоимость вырастет на 10-15%. По оценкам экспертов, литр молока будет стоить 100-105 рублей. Однако уже ближе к апрелю цена начнет снижаться. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...