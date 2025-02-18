Свердловский бизнес получил из-за рубежа десятки миллионов долларов

СОФПП помогает компаниям из Свердловской области с партнерами за границей

18 февраля 2025 в 15:58 Размер текста - 17 +

Результаты стали возможны благодаря деловым зарубежным миссиям Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Пользуясь инструментами Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), предприятия региона смогли заключить сделки с зарубежными контрагентами на 77,34 миллиона долларов. Об этом говорится в отчете, представленном на заседании набсовета фонда, где подводились итоги работы за 2024 год. Центр поддержки экспорта СОФПП в общей сложности оказал услуги 1360 компаниям, из которых 141 подписала экспортные контракты. Это стало возможным благодаря бизнес-миссиям, консультированию, организации экспозиций бизнеса на международных выставках, поиску партнеров и содействию в сертификации. Другой важный итог из отчета — рекордный объем финансовой поддержки. За 2024 год СОФПП вышел на первое место в России по объему кредитов, выданных с поручительством фонда. Предприниматели смогли получить в банках 59,6 млрд при гарантийной поддержке СОФПП. Кроме сотрудничества с банками, СОФПП сам выдает предпринимателям займы по льготной ставке. За 2024 год фонд выдал свердловскому бизнесу займов на сумму более миллиарда рублей. Предприниматели Екатеринбурга получили 258 млн рублей, Северного округа (центр-Краснотурьинск) — 106 млн, Горнозаводского округа (центр — Нижний Тагил) — 221 млн, Восточного округа (центр — Ирбит) — 121 млн, Южного округа (центр — Каменск-Уральский) — 214 млн, Западного округа (центр — Первоуральск) — 144 млн. Новость по теме Как креативщики стали приносить Свердловской области миллиарды Еще одно достижение — существенное увеличение количества самозанятых в Свердловской области, до 360,5 тысяч. Порядка 700 самозанятых приняли участие в семинарах, мастер-классах, ярмарках, форумах, организованных СОФПП. Число субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства) за 2024 год выросло на пять тысяч (до 213,5 тысячи), а занятых в малом и среднем бизнесе — на 79 тысяч (до 955 тыс.). Чуть более тысячи человек стали предпринимателями по проекту «Легкий старт» (для тех, кто хочет открыть свое дело). «Наблюдательный совет единогласно проголосовал за принятие итогов работы фонда за 2024 год и утвердил наши KPI на 2025 год, их у нас более 90 — по разным направлениям деятельности. После утверждения отчета наблюдательным советом мы сразу же опубликовали его на нашем сайте. Там есть отзывы предпринимателей, кто уже к нам обращался, и описание нашей деятельности для тех, кто только планирует воспользоваться инструментами фонда», — отметил Валерий Пиличев, директор СОФПП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пользуясь инструментами Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), предприятия региона смогли заключить сделки с зарубежными контрагентами на 77,34 миллиона долларов. Об этом говорится в отчете, представленном на заседании набсовета фонда, где подводились итоги работы за 2024 год. Центр поддержки экспорта СОФПП в общей сложности оказал услуги 1360 компаниям, из которых 141 подписала экспортные контракты. Это стало возможным благодаря бизнес-миссиям, консультированию, организации экспозиций бизнеса на международных выставках, поиску партнеров и содействию в сертификации. Другой важный итог из отчета — рекордный объем финансовой поддержки. За 2024 год СОФПП вышел на первое место в России по объему кредитов, выданных с поручительством фонда. Предприниматели смогли получить в банках 59,6 млрд при гарантийной поддержке СОФПП. Кроме сотрудничества с банками, СОФПП сам выдает предпринимателям займы по льготной ставке. За 2024 год фонд выдал свердловскому бизнесу займов на сумму более миллиарда рублей. Предприниматели Екатеринбурга получили 258 млн рублей, Северного округа (центр-Краснотурьинск) — 106 млн, Горнозаводского округа (центр — Нижний Тагил) — 221 млн, Восточного округа (центр — Ирбит) — 121 млн, Южного округа (центр — Каменск-Уральский) — 214 млн, Западного округа (центр — Первоуральск) — 144 млн. Еще одно достижение — существенное увеличение количества самозанятых в Свердловской области, до 360,5 тысяч. Порядка 700 самозанятых приняли участие в семинарах, мастер-классах, ярмарках, форумах, организованных СОФПП. Число субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства) за 2024 год выросло на пять тысяч (до 213,5 тысячи), а занятых в малом и среднем бизнесе — на 79 тысяч (до 955 тыс.). Чуть более тысячи человек стали предпринимателями по проекту «Легкий старт» (для тех, кто хочет открыть свое дело). «Наблюдательный совет единогласно проголосовал за принятие итогов работы фонда за 2024 год и утвердил наши KPI на 2025 год, их у нас более 90 — по разным направлениям деятельности. После утверждения отчета наблюдательным советом мы сразу же опубликовали его на нашем сайте. Там есть отзывы предпринимателей, кто уже к нам обращался, и описание нашей деятельности для тех, кто только планирует воспользоваться инструментами фонда», — отметил Валерий Пиличев, директор СОФПП.