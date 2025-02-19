Глава ЦБ Набиуллина прилетела в Екатеринбург, вместе с ней — статусные силовики. Фото

Глава ЦБ Набиуллина прилетела в Екатеринбург

19 февраля 2025 в 13:11 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина третий год подряд приезжает в Екатеринбург Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прибыла в Екатеринбург на форум «Кибербезопасность в финансах». Об этом сообщает корреспондент URA.RU из «ЭКСПО-Центра», где проходит мероприятие. На форуме обсудят тенденции в сфере инфобезопасности и развитие киберустойчивости финансовых организаций. Набиуллина модерирует сессию «Противостояние кибермошенничеству: консолидация усилий». Вместе с ней в обсуждении участвуют заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев, генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Храпов, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. В 2024 году Набиуллина также прилетала на форум в Екатеринбург. Тогда она, в частности, назвала решение вопроса кредитного мошенничества главной задачей на год. В 2023-м во время визита в уральскую столицу на форум Набиуллина также встречалась с губернатором Евгением Куйвашевым. Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прибыла в Екатеринбург на форум «Кибербезопасность в финансах». Об этом сообщает корреспондент URA.RU из «ЭКСПО-Центра», где проходит мероприятие. На форуме обсудят тенденции в сфере инфобезопасности и развитие киберустойчивости финансовых организаций. Набиуллина модерирует сессию «Противостояние кибермошенничеству: консолидация усилий». Вместе с ней в обсуждении участвуют заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев, генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Храпов, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. В 2024 году Набиуллина также прилетала на форум в Екатеринбург. Тогда она, в частности, назвала решение вопроса кредитного мошенничества главной задачей на год. В 2023-м во время визита в уральскую столицу на форум Набиуллина также встречалась с губернатором Евгением Куйвашевым.