Глава ЦБ Набиуллина прилетела в Екатеринбург, вместе с ней — статусные силовики. Фото

Глава ЦБ Набиуллина прилетела в Екатеринбург
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в форуме «Кибербезопасность в финансах». Екатеринбург, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина третий год подряд приезжает в Екатеринбург Фото:

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прибыла в Екатеринбург на форум «Кибербезопасность в финансах». Об этом сообщает корреспондент URA.RU из «ЭКСПО-Центра», где проходит мероприятие.

На форуме обсудят тенденции в сфере инфобезопасности и развитие киберустойчивости финансовых организаций. Набиуллина модерирует сессию «Противостояние кибермошенничеству: консолидация усилий». Вместе с ней в обсуждении участвуют заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев, генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Храпов, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

В 2024 году Набиуллина также прилетала на форум в Екатеринбург. Тогда она, в частности, назвала решение вопроса кредитного мошенничества главной задачей на год. В 2023-м во время визита в уральскую столицу на форум Набиуллина также встречалась с губернатором Евгением Куйвашевым.

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прибыла в Екатеринбург на форум «Кибербезопасность в финансах». Об этом сообщает корреспондент URA.RU из «ЭКСПО-Центра», где проходит мероприятие. На форуме обсудят тенденции в сфере инфобезопасности и развитие киберустойчивости финансовых организаций. Набиуллина модерирует сессию «Противостояние кибермошенничеству: консолидация усилий». Вместе с ней в обсуждении участвуют заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев, генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Храпов, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. В 2024 году Набиуллина также прилетала на форум в Екатеринбург. Тогда она, в частности, назвала решение вопроса кредитного мошенничества главной задачей на год. В 2023-м во время визита в уральскую столицу на форум Набиуллина также встречалась с губернатором Евгением Куйвашевым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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